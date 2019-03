Les claus del dia, per Antoni Bassas (19/03/2019)

1. Es presenta al Parlament un gran pacte contra la segregació escolar. Conté fins a 189 mesures concretes, entre les quals promoure pactes locals entre centres perquè escolaritzin l’alumnat d’una manera equilibrada. L’acord no té el suport de la USTEC, la Fapac, la CUP, el PP i Ciutadans. El valora l’impulsor del pacte, el síndic de greuges, Rafael Ribó: “El pacte contra la segregació significa un pas molt ferm endavant per combatre el problema número u que tenim al sistema educatiu a Catalunya, que és la manca d’igualtat d’oportunitats. I, per tant, el compromís que avui prenen les administracions, el departament, la comunitat educativa i tots els que l’han signat, és molt esperançador”.

2. Avui es reprèn el judici amb la declaració, entre d’altres, de set agents de la Guàrdia Civil que van redactar informes la tardor del 2017. L’Empar Moliner, tot recordant que un dels que compareixeran és un càrrec que insultava independentistes a Twitter amb pseudònim, es pregunta: "¿Algú que insulta independentistes a Twitter pot ser veraç fent una investigació com la que ens ocupa? Pot ser-ho, però ¿vol ser-ho? ¿Aquesta versió serà considerada més «veraç» que la dels acusats? Fer de policia judicial, com fer de jutge, no és només haver aprovat les oposicions, cosa que sens dubte té mèrit. De la mateixa manera que als que porten armes se’ls fa un test psicotècnic, els investigadors com Tácito també n’haurien de passar un".

3. La Junta Electoral dona 24 hores al president Torra perquè retiri els llaços grocs de la façana del Palau de la Generalitat, avisa el president de responsabilitats penals si no ho fa, i insta la delegada Cunillera a comprovar-ho. Torra anunciarà avui la seva decisió. Mentrestant, Ciutadans denuncia TV3 per la cobertura de la manifestació de Madrid. Vox inclou a les seves llistes electorals 4 generals retirats de l’exèrcit espanyol, dos dels quals favorables a Franco. Sobre llistes, no us perdeu l’article que el professor Joan B Culla li dedica a la candidata del PP per Barcelona, titulat “La marquesa Cayetana”.

4. Macron prohibeix les manifestacions dels 'armilles grogues' als Camps Elisis de París i destitueix el cap de policia de la capital després dels avalots del cap de setmana.

5. I encara una última notícia del món: el príncep hereu de l’Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, va autoritzar una campanya secreta per silenciar dissidents que incloïa la vigilància, el segrest, la detenció i la tortura de ciutadans saudites, entre els quals el periodista Jamal Khashoggi, assassinat al consolat d’Istanbul.

https://bondia.ara.cat/