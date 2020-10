260x450 El director comercial de la Corporació plega en plena crisi publicitària El director comercial de la Corporació plega en plena crisi publicitària

Martí Patxot, director comercial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ha comunicat avui a l'ens que abandonarà l'empresa perquè ha rebut una oferta d'una companyia privada. Segons ha avançat Crónica Global i ha pogut confirmar l'ARA, el directiu deixarà de ser el màxim responsable de les contractacions publicitàries, un capítol que està resultant especialment problemàtic per a la radiotelevisió pública catalana. Quan Patxot va arribar al càrrec, a finals del 2016, es va trobar amb una facturació l'any anterior de 64 milions d'euros. Aquest 2020, la Corporació preveu que tancarà l'exercici ingressant només 39,7 milions en concepte de publicitat, uns resultats fortament tocats per l'impacte del covid.

La tendència a la baixa en el capítol d'anuncis no és pas nova. La Corporació aconseguia facturar 154 milions d'euros el 2005, el seu millor any, però a partir d'aleshores va començar a perdre impuls. Set anys després, la xifra havia caigut fins als 67 milions. Aleshores es va aconseguir frenar la davallada fins al 2016: en aquells quatre anys només es van perdre 3 milions de facturació. L'any 2017, però, començava un nou descens coincidint amb l'entrada de Patxot, amb 57 milions facturats, que es van convertir en 54 milions el 2018 i 51 milions el 2019. Tot i així, des de la Corporació han defensat sempre la seva feina i han atribuït els resultats a l'evolució d'un mercat televisiu molt marcat pel domini del duopoli que formen Mediaset i Atresmedia i, en l'últim any, per l'efecte de la pandèmia.

En el desgast que ha patit el directiu hi pesa també el fet d'haver rebut una imputació per la gestió dels anuncis institucionals de l'1-O. En la seva declaració davant la magistrada del tribunal número 13 de Barcelona, Patxot va assenyalar els directors dels mitjans Vicent Sanchis (TV3) i Saül Gordillo (Catalunya Ràdio) com a responsables de l'emissió d'aquells espots.

La marxa de Patxot es farà efectiva l'u de novembre.