El debat de La Sexta lidera el 'prime time' a Catalunya i el dia a Espanya

El debat que va emetre aquest diumenge La Sexta amb els representants dels set partits que concorren a les eleccions al Parlament d'aquest dijous va tenir 636.000 espectadors i un 21,1% de quota de pantalla. Això va convertir aquesta emissió en líder indiscutible del 'prime time' a Catalunya i la va deixar a només 8.000 espectadors del primer lloc del rànquing diari, que va ser per al 'Telenotícies vespre' amb 644.000 seguidors i un 'share' del 20,3%.

En el conjunt d'Espanya, el debat també va generar un gran interès, fins al punt que va ser el programa més vist de la jornada: va tenir 2.520.000 espectadors i va assolir una quota del 13,4%. Malgrat això, durant la segona hora es va veure superat per la pel·lícula 'The blind side', que va congregar 2.441.000 persones i un 13,6% de 'share' a La 1 i va ocupar el segon lloc del rànquing.

Pel que fa a 'La Marató' de TV3, va ser l'edició del programa menys vista, com a mínim, des del 2010. El programa solidari va liderar còmodament durant tota la franja matinal (de 10.00 a 14.30 h), però durant la tarda va cedir davant del cinema d'Antena 3 i no va recuperar la iniciativa fins a les 20.00 h. En 'prime time' va ser la segona opció, però no va tenir res a fer contra el debat i no va recuperar el lideratge fins a la mitjanit (i llavors ja el va mantenir fins que es va acabar, pràcticament a le 01.30 h). Al llarg d'aquestes 15 hores llargues el programa va tenir, de mitjana, 302.000 espectadors i un 14,9% de 'share', un resultat que el va situar al setè lloc del rànquing diari.

Aquestes xifres, però, tenen en compte els anomenats 'convidats"' és a dir, les persones que miren la televisió en una casa que no és la seva. Aquests espectadors només es tenen en compte des de fa uns mesos, i per tant per comparar aquest resultat amb els d'edicions anteriors cal ignorar-los. Si no es tenen en compte els convidats, 'La Marató' del 2017 va tenir 278.000 seguidors i un 14,9%. Això suposa un descens de 12.000 persones respecte a l'any passat, en què el programa solidari havia tingut 290.000 espectadors (això sí, amb un 14% de quota) i ja havia obtingut, també, el pitjor registre, com a mínim, des del 2010.

El 2015 'La Marató' havia tingut 311.000 seguidors i un 15,1% de 'share', el 2014 s'havia situat en 409.000 i un 19,5%, i el 2013 havia arribat al millor resultat dels últims anys, amb 459.000 espectadors i una quota del 21,1%. L'edició del 2012 va reunir 396.000 persones amb un 18,9% de 'share', la del 2011 va tenir 379.000 espectadors i un 17,2%, i la del 2010 s'havia anotat un 21,2% amb 438.000 seguidors.