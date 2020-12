'El desorden que dejas', el 'thriller' amb toc gallec del creador d''Élite'

D'una escola pija a un institut rural de Galícia. Carlos Montero, creador de l'èxit adolescent de Netflix Élite, situa la seva nova ficció en terres gallegues, en concret al poble fictici de Novariz. Allà és on es trasllada la Raquel, una professora de llengua i literatura a qui dona vida Inma Cuesta i que és una de les protagonistes d' El desorden que dejas, que s'estrena aquest divendres a Netflix. La sèrie, una mena de thriller rural, és l'adaptació de la novel·la homònima del mateix Montero, que el 2016 va guanyar el premi Primavera, concedit per l'editorial Espasa.

La nova vida professional de la Raquel, que porta anys saltant d'institut en institut sense una plaça fixa i que arrossega el dol per la mort de la seva mare, arrenca de manera sinistra. Així que arriba rep una nota dels seus alumnes amb la pregunta "Quant trigaràs a morir-te?" El missatge fa referència a la professora a la qual la Raquel substitueix, la Viruca (Bárbara Lennie), que va morir. La Raquel i la Viruca són els dos eixos d'aquesta història, que gira al voltant del misteri sobre la mort de la professora. Montero defineix la sèrie com "una història sobre el desordre que deixa l'amor quan desapareix" i una reflexió sobre com recuperar-se de l'absència d'un ésser estimat. " Volia explicar alguna cosa relacionada amb aquesta idea i volia fer-ho en clau de thriller. Sense policies, sense investigadors privats. Volia que fos intimista, petita, terrible. Volia ambientar-la a la meva terra, Galícia, i que la humitat i la pluja entressin en l'ànim dels personatges", explica.

Un projecte desitjat

Inma Cuesta assegura que es va enamorar de la història i de la Raquel quan l'any 2016 va llegir el llibre de Montero, del qual es va plantejar comprar els drets per adaptar-lo. "Vaig parlar amb el meu representant per saber com es feia això de comprar els drets, quant podia costar, perquè vaig veure de manera clara que podia ser una pel·lícula o una sèrie", explica l'actriu, que finalment no va poder comprar els drets perquè ja estaven reservats. Quatre anys després, Cuesta va coincidir amb Montero als premis Feroz i l'autor li va oferir el seu personatges somiat.

"La culpa, la por, l'avarícia, la pèrdua. Són moltes les coses que estan latents en aquesta història. Sobretot a mi m'agrada molt que mostri el costat fosc de tots els personatges", explica l'actriu. "No n'hi ha cap que se salvi, en aquest sentit. Tots estem plens de llums i ombres i això ho explica molt bé aquesta història. El personatge de la Raquel també amaga alguna cosa, i és que ni els bons són tan bons ni els dolents tan dolents", argumenta Cuesta. L'actriu incorpora l'accent gallec a la seva interpretació per petició explícita de Montero, que va fer que els actors no gallecs rebessin el suport d'un coach que els ajudés a agafar l'entonació necessària. L'única que no utilitza l'accent gallec és Bárbara Lennie, que explica que es va prendre la decisió que el seu personatge no el tingués "perquè és com una estrangera a la seva pròpia terra". La Viruca és una dona intensa. "El repte que més em divertia, el més atractiu, era enfrontar-me a una dona que no pensa bé, que s'equivoca molt amb molta passió", explica Lennie.

Cuesta i Lennie són les dues grans protagonistes de la sèrie, tot i que no comparteixen espai temporal. El repartiment, però, es completa amb altres noms coneguts. Tamar Novas interpreta el Germán, el marit de la Raquel, amb qui la professora està vivint una crisi matrimonial; mentre que Roberto Enríquez és el Mauro, l'exmarit de la Viruca. L'altre personatge essencial de la sèrie és el Iago, un estudiant temperamental a qui dona vida Arón Piper, que va saltar a la fama gràcies a la seva participació a Élite. Montero, que comparteix direcció amb Sílvia Quer i Roger Gual, assegura que sempre va saber que Piper donaria vida a aquest alumne, que manté una complicada relació amb la Viruca.