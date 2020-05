I, després de la 'vendetta', una 'contravendetta' tardana

260x366 Portada d''El País' d'aquest dimecres Portada d''El País' d'aquest dimecres

Després de la vendetta de la triple dreta mediàtica per la destitució de Diego Pérez de los Cobos, els mitjans més propers al PSOE-Podem s’han aplicat a bastir una contravendetta. "L’informe de la Guàrdia Civil sobre el 8-M està farcit d’errors", diu El País. "La Guàrdia Civil va manipular la declaració d’un testimoni per inculpar el govern per la manifestació del 8-M", escriu Eldiario.es. Informes policials manipulats: estic intentant recordar de què em sona, això. I també intento recordar quantes portades van merèixer, quan l’acció política de la policia no afectava el govern espanyol, sinó els sobiranistes catalans.

Mentrestant, la dreta segueix enfonsant-hi la banya, i aquest assumpte amenaça d’enquistar-se i d’obrir una crisi. (La cosa és si la crisi comportarà canvis estructurals. I la sospita és que no pas.) L’ Abc, per exemple, acusa Marlaska de fer servir tres superiors del coronel destituït per pressionar-lo. El Mundo diu que "la Guàrdia Civil sospita que el govern li oculta dades del 8-M", per obrir la fractura entre institut armat i ministeri. I La Razón torna a tirar de font anònima per titular: "Crisi a la Guàrdia Civil: «l’honor no es compra »", i que fa referència al fet que el ministre ha rescatat –precisament ara– el tema de l’equiparació salarial. He mirat els últims quinze dies del diari: en cinc ocasions, temes de portada es recolzaven en una declaració d’algú sense identificar, però que s’escrivia atribuint-la al conjunt de la institució. En aquest cas, ¿a partir de quin rang pots fer veure que tens una declaració de la Guàrdia Civil com a institució, i no la d’un agent en concret, per molt emprenyat que estigui? De nou, La Razón i el seu periodisme ouija. ¿Guàrdia Civil, ets entre nosaltres? Manifesta’t!