Un diumenge de zombis, monstres de Frankenstein i ventrílocs

260x366 portada abc 04/11/18 portada abc 04/11/18

L''Abc' continua aprofundint en el seu periodisme psicodèlic. Avui no hi ha fotomuntatge lisèrgic, però sí un titular molt Halloween –'¡Ay, las esencias!'– que diu: "Del govern Frankenstein al govern zombi". Es refereixen, esclar, a Pedro Sánchez, a qui ja el comencen a maquillar amb el color cendrós dels cadàvers. 'La Razón', mentrestant, es treu del barret un conill en forma d'enquesta de la inefable empresa NC Report en què s'assegura: "Més del 64% demana eleccions ja". Campanades a mort que contrasten amb els titulars d''El País' ("El govern rebutja donar per esgotada la legislatura") i 'El Periódico' ("Sánchez desestima per ara l'avançament electoral"). És evident que els primers són hostils i els segons afins, però almenys aquests últims titulen a partir d'una certa factualitat: la del presumpte mort estirant el fil que fa sonar la campaneta de seguretat que es posava en algunes tombes, per si s'enterrava algú equivocadament, en temps de la pesta. "Que estic viu!", exclama Sánchez. I, 'a priori', encara que aquest estat sigui una subjectivitat, té més de notícia que l'enèsima enquesta intencionada o el titular literari amb zombis i monstres de Frankenstein.

I, parlant de coses inquietants, 'El Mundo' continua fent ventrilòquia. Si fa uns dies feia parlar en boca de ningú –ningú identificat, s'entén– el Tribunal Suprem, ara és a l'Advocacia de l'Estat a qui li ha endinyat la mà pel darrere per fer-li dir en portada: "Els fets de l'escrit són mentida: quina vergonya!" De nou cap atribució. L'associació d'advocats de l'Estat va preparar un comunicat però no el va arribar a enviar. Tant se val, sempre hi ha una caverna preparada per amplificar un eco anònim i de difícil fiscalització. La sinècdoque de considerar que aquella veu covarda parla en nom del col·lectiu fa la resta.