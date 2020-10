Els drets televisius del futbol tremolen a França

El coronavirus ha sotragat la marxa normal dels campionats de lliga de tot el món i això ha tingut una repercussió directa en l'explotació televisiva dels partits. I els diferents agents implicats han començat a fer moviments per mirar de no ser ells els que assumeixin la factura del cost covid en el futbol. El punt més calent actualment és França, on Mediapro ha obert la caixa dels trons instant a renegociar, a la baixa, els diners que havia promès als clubs del país amb l'argument d'haver de repercutir-hi els efectes sobrevinguts de la pandèmia sobre la competició. I ho fa, a més, aturant un pagament de 172 milions d'euros, que corresponen al 17% del que els equips pensaven ingressar aquesta temporada.

Alguns dels factors que estan repercutint en el negoci de l’explotació del futbol són:el descens d’audiència dels partits (el confinament i els estadis buits no ajuden a mantenir aquest esport com a activitat social), la caiguda dràstica del sector de la publicitat o l’augment de la pirateria. Un estudi recent de La Coalición, que aplega diversos sectors afectats, xifra entre un 15 i un 20% l’augment del consum il·legal.

El diari Le Monde –propietat de Prisa en un 15%– ha sigut especialment bel·ligerant amb l'afer. N'ha parlat uns quants dies seguits, ha caricaturitzat Roures en una vinyeta –on lluïa una samarreta amb el text "s'ha acabat el bròquil", en català– i en va escriure un dur editorial en què criticava l'acord signat amb Mediapro "en detriment de l'històric soci des del 1984, Canal+".

L'oferta de Mediapro, que augmentava els diners en joc a la lliga francesa, va ser vista pels clubs del país com una manera de posar-se a l'altura dels campionats anglès, espanyol, alemany i italià, perquè dels cinc estats més poblats d'Europa la competició francesa no aconseguia tanta repercussió. "Van tancar els ulls davant una nòvia que amb prou feines coneixien i de la qual només miraven el dot", renyava Le Monde els clubs a l'editorial, i assenyalava la (seva) via de sortida: "Canal + està disposat a intentar recuperar la Ligue 1 a un preu necessàriament revisat a la baixa, però no tant per degradar el producte". El text obviava que Canal+ també va deixar una factura pendent, de 300 milions d'euros, al final del seu cicle, quan es van suspendre les últimes deu jornades (i que va pagar només parcialment, després de negociar un descompte).

La crisi oberta va fer que Jaume Roures acudís aquest dimecres a París per oferir les seves explicacions en roda de premsa. "El contracte entre Mediapro i la LPF continua vigent i és aquí per quedar-s'hi. Mediapro té el desig d'establir-se de manera permanent al panorama futbolístic francès perquè la Ligue 1 i els clubs siguin més competitius", ha dit. Però ha recordat que la temporada 2020-2021 no pot ser "la mateixa que quan es van concedir els drets el 2018".

En tot cas, els 220 milions d'euros que ha posat en joc l'estat, en forma de crèdit als clubs a retornar en quatre anys, estan avalats pels drets televisius negociats amb Mediapro. I la Lliga de Futbol Professional (LFP) francesa ha anunciat que s'endeutarà 112 milions per garantir els sous als clubs més afectats.

Una de les veus que s'ha sumat al qüestionament del model de drets esportius és l'actual president de l'Olympique de Lió, Jean-Michel Aulas. "La idea que vull defensar és que necessiteu un Spotify per al futbol", explicava. "Hi hauria d'haver una oferta única amb un preu atractiu perquè el públic no s'hagi de preguntar on ha de veure el futbol i a quin canal". El directiu va recordar també que, en els últims temps, havien entrat nous operadors, perquè al Regne Unit i Alemanya és Amazon qui ha adquirit els drets del futbol. I la UEFA ha negociat amb Alibaba pel que fa a les seves competicions.

El toc d'alerta italià

El conflicte a França arriba poc després que Mediapro hagi tingut entrebancs també a Itàlia. En aquest cas, la lliga italiana va cancel·lar l'oferta de la productora catalana argüint que oferia poques garanties financeres. I, d'aquesta manera, es va optar per Sky i Perform/DAZN, que oferien 973 milions d'euros anuals, una xifra inferior a l'ofertada per Mediapro però que suposava una tènue millora respecte als 950 milions d'euros del cicle anterior. Anul·lar el contracte ha comportat que la gestora liderada per Jaume Roures reclami els 60 milions d'euros que es van aportar com a garantia i que no se li han tornat. Però el cas segueix en negociació i hi ha altres possibilitats obertes per reenganxar MediaPro al Calcio.