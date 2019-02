L'exdirectora d'informatius de RTVE perd la demanda contra la corporació pública per "purga ideològica"

Carmen Sastre, que va ser responsable d'informatius de RTVE durant l'etapa de govern del PP, ha perdut la demanda que va presentar contra la corporació pública arran de la seva destitució, segons avança 'Vertele'. La periodista assegurava que havia sigut víctima d'una "purga ideològica" i reclamava una indemnització de 70.000 euros. A més, també exigia ser recol·locada com a defensora de l'espectador.

La periodista va ser cessada del càrrec l'agost passat arran del nomenament de Rosa María Mateo com a administradora única provisional de RTVE i la posterior designació de Begoña Alegria com a directora d'informatius. Llavors Sastre va ser destinada al Canal 24 Horas, on va ocupar la posició de subdirectora del programa 'Emprende'. Ella, però, reclamava, que li donessin el càrrec que ocupava abans de ser la cap d'informatius: defensora de l'espectador. En la demanda que va presentar Sastre contra RTVE s'especificava que havia patit "una modificació substancial de les condicions laborals".

En la resolució que dona la raó a RTVE, la jutge argumenta que "cada direcció nomena el seu propi equip de confiança" i que va ser aquest mateix criteri el que va permetre que Sastre accedís al càrrec de directora d'informatius. A més, la magistrada considera que no ha de ser nomenada defensora de l'espectador, ja que es tracta d'una posició directiva.

Respecte a la indemnització de 70.000 euros, la jutge l'ha rebutjat perquè creu que no existeix una modificació substancial de les condicions laborals de Sastre i que, a més, el canvi de lloc de treball no vulnera cap dret fonamental de la demandant.

Durant la seva etapa com a directora de continguts d'informatius, Sastre va estar involucrada en diverses polèmiques. La més sonada va tenir lloc el juliol del 2017, quan el consell d'informatius de RTVE va denunciar que la televisió pública havia utilitzat l'argumentari que havia elaborat el Partit Popular com a document base per a una de les informacions que va emetre 'Telediario' sobre la declaració de Mariano Rajoy com a testimoni del cas Gürtel, el 26 de juliol. L'informe del consell assenyalava Sastre com a responsable directa de la manipulació.

A més de Sastre, altres exresponsables d'informatius de RTVE han presentat demandes similars contra l'ens públic. Un d'ells, Álvaro Zancajo, va tenir més sort que Sastre i va aconseguir que la justícia li donés la raó. A mitjans de desembre del 2018, una sentència obligava RTVE a readmetre Zancajo com a director del Canal 24 Horas i pagar-li una indemnització. RTVE, però, ha recorregut la decisió judicial.