Fernando Alonso protagonitzarà una nova docusèrie d'Amazon

Amazon Prime Video estrenarà aquest any Fernando, una docusèrie de cinc capítols centrada en la figura de Fernando Alonso, l'únic pilot espanyol que ha guanyat el Mundial de Fórmula 1. El projecte, produït per The Mediapro Studio, es va rodar durant l'any passat, el primer després de la seva retirada de la Fórmula 1, i tindrà com a fil conductor la preparació del pilot per al ral·li Dakar, en què va competir per primera vegada aquest gener. Pel camí, mostrarà la seva participació en altres proves mítiques de l'automobilisme, com les 500 Milles d'Indianàpolis o les 24 Hores de Le Mans.

Segons Amazon, Fernando mostra la vida d'Alonso "dins i fora del circuit, amb els seus moments de glòria i d'abatiment", i evidencia la seva "passió per la competició al més alt nivell" i la seva "determinació per guanyar". A més d'oferir un "accés sense precedents" a la vida del pilot, la sèrie intenta retratar la faceta més personal d'Alonso a través dels testimonis d'algunes persones del seu cercle més íntim, com el seu mànager, Luis García Abad; la seva germana, Lorena Alonso; la seva parella, Linda Morselli, i companys de feina com Carlos Sainz.

"La confiança de Fernando Alonso i el seu equip al permetre'ns ficar una càmera en el seu dia a dia ha sigut clau per al desenvolupament d'aquesta sèrie", reconeix el director de continguts de The Mediapro Studio, Javier Méndez. Segons ell, Fernando oferirà "una visió personal i molt propera del pilot, diferent del perfil habitual que hem conegut fins ara", i permetrà també compartir amb ell "els seus moments de reflexió sobre el seu possible retorn a la Fórmula 1".

Fernando, que s'oferirà en exclusiva als abonats d'Amazon a Espanya, França, Itàlia, el Regne Unit i l'Amèrica Llatina, s'uneix a la llista de docusèries de temàtica esportiva d'aquesta plataforma, entre les quals hi ha All or nothing: Manchester City, Six dreams (totes dues produïdes també per Mediapro) , Fernando Torres: El último símbolo o El corazón de Sergio Ramos.