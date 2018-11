La Fiscalia demana arxivar la demanda contra 'El Jueves' per un acudit sobre els policies de l'1-O

260x366 L'acudit polèmic d''El Jueves' L'acudit polèmic d''El Jueves'

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha demanat l'arxivament de la causa oberta contra el director de la revista 'El Jueves', Guillermo Martínez-Vela, i el seu subdirector, Joan Ferrús, arran de l'acudit que van publicar l'octubre de l'any passat i que vinculava els agents de la Policia Nacional i el consum de cocaïna. Segons 'El Mundo', la Fiscalia considera que "el contingut de la publicació no sobrepassa l'àmbit de la més pura ficció" i, en conseqüència, creu que no "compromet la dignitat i el prestigi" del cos policial.

L'acudit polèmic va aparèixer a la secció de notícies falses de la publicació tres dies després del referèndum de l'1-O, i en el seu titular afirmava: "La contínua presència d'antidisturbis acaba amb les reserves de cocaïna a Catalunya", en referència als agents que havien estat enviats a Catalunya amb motiu del referèndum. La imatge que acompanyava el text mostrava una mà que preparava una ratlla de cocaïna amb una targeta amb l'escut del cos policial.

La unitat d'investigació tecnològica de la Policia ho va denunciar, i el novembre de l'any passat tant Martínez-Vela com Ferrús (l'autor de l'acudit) van ser imputats per un presumpte delicte d'injúries a les forces de seguretat per part de la titular del jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona. En tancar la instrucció, al mes de maig, la jutge va concloure que l'acudit "va comportar una ofensa i una falta de respecte" als agents.

La Fiscalia admet que l'acudit és "objectivament ofensiu", però recorda que 'El Jueves' és una publicació satírica que tracta fets d'actualitat "de manera humorística i sarcàstica sense arribar a pretendre que les informacions que hi apareixen siguin reals". "Entenem que la intenció de divertir els lectors o visitants de la pàgina web que tenien els autors preval sobre la intenció d'ofendre els agents i sobretot sobre la intenció d'informar", conclou la Fiscalia.