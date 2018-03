Les generalistes fan negoci amb la producció de sèries per a tercers

La irrupció dels serveis per streaming al mercat espanyol ha obert la porta a la producció de projectes locals destinats a aquestes plataformes. Una oportunitat que els grups de comunicació no volen desaprofitar, ja que permet posar en marxa una nova línia de negoci que va més enllà de l’explotació de les sèries en emissió regular a través dels seus canals en obert. El primer que ha fet el salt endavant ha sigut Atresmedia, que fa uns dies presentava en societat Atresmedia Studios, la nova companyia del grup que es dedicarà exclusivament a la creació de continguts de ficció per a altres operadors de distribució i exhibició, tant espanyols com internacionals.

Fins ara Atresmedia només havia produït sèries per als seus canals -principalment Antena 3-, tot i que, després d’emetre’s en obert, les seves ficcions, com La casa de papel, Vis a vis i Velvet, han passat a formar part del catàleg de Netflix. Amb aquest acord el grup ha guanyat rellevància en el mercat internacional: de fet, La casa de papel, que va tenir unes audiències discretes (una quota de pantalla mitjana del 14,3% i 2,3 milions d’espectadors), s’ha posicionat com una de les sèries més consumides internacionalment a través de la plataforma. La ficció d’Álex Pina encapçala el rànquing de les sèries més maratonejades a Netflix pels usuaris de l’aplicació TV Time. La constitució d’Atresmedia Studios és un pas més dins d’aquesta estratègia. “El projecte és la culminació d’una filosofia empresarial que ha permès que, cada cop més, operadors de tot el món i noves plataformes dirigeixin la seva mirada cap als nostres productes i les nostres marques”, va assegurar Silvio González, conseller delegat del grup, en la presentació de la nova pota d’Atresmedia.

Amb la producció per a tercers operadors, Atresmedia Studios s’allibera de les exigències dels canals en obert, que a Espanya solen preferir sèries amb capítols d’una duració mitjana de 70 minuts, un format que les allunya dels estàndards dels Estats Units. Les ficcions de la productora tindran episodis de 50 minuts, tal com va explicar Ignacio Corrales, director general d’Atresmedia Studios. “Invertirem en projectes desenvolupats específicament per a cada operador. Com qualsevol altre estudi, serem acceleradors de projectes: els crearem, els explotarem i els finançarem”, va detallar durant la presentació de la nova marca.

La primera sèrie, per a Movistar+

L’anunci de la primera ficció d’Atresmedia Studios deixa clar quina serà la seva política: generar continguts que puguin ser interessants per a plataformes de pagament. Es tracta d’ El embarcadero, una producció que es podrà veure a Movistar+, amb qui l’estudi ha signat un acord de col·laboració. La ficció tindrà com a productor executiu Álex Pina i es defineix com un drama actual protagonitzat per dues dones, l’Alejandra i la Verónica, que es creuaran després de la mort de l’home amb qui compartien, per separat, la vida.

Aquest acord és una nova via perquè la plataforma de Telefónica ampliï el seu catàleg de sèries espanyoles, que fins ara es basteix principalment de produccions pròpies, com La zona, La peste i Mira lo que has hecho. De fet, Movistar+ va arrencar la seva oferta de ficcions espanyoles amb Velvet colección, un spin-off de la sèrie d’Antena 3, que es va poder fer gràcies a un acord entre les parts implicades, inclosa Bambú Producciones, creadora de la sèrie.

Un referent per a altres cadenes

El camí emprès per Atresmedia marca la pauta per a una nova línia de negoci que aposta per modificar la relació amb les plataformes: de possible competència passen a ser aliades. Una mostra d’això és el fet que els límits que separen les plataformes de les cadenes cada cop estan més difosos: el desembre del 2017 Amazon va signar un acord amb Atresmedia, RTVE i Mediaset per emetre les seves produccions més destacades tant dins del mercat espanyol com en l’internacional.

Amb aquest punt de partida, i seguint l’exemple d’Atresmedia, la producció per a tercers és una nova sinergia que la resta de cadenes no descarten iniciar. A principis del 2017 Mediaset va fer un moviment tímid anunciant la seva participació en la productora Alea Media, impulsada per Aitor Gabilondo, creador d’ El Príncipe, amb un 40% de les accions. Tot i que no és un projecte que neixi directament del grup audiovisual, sí que li permet tenir presència indirecta en les plataformes de pagament a través de les ficcions que desenvolupi Gabilondo. El guionista i la seva productora preparen l’adaptació de la novel·la de Fernando Aramburu Patria per a HBO Espanya.

En una entrevista al portal Bluper, Gabilondo explicava que l’objectiu de la productora és fer sèries amb “segell propi”. “Les que estiguin pensades per a Mediaset seran tant idees meves com projectes que aporti la cadena, com és el cas de Vivir sin permiso. D’altra banda, també es busca desenvolupar propostes per a altres plataformes”, assegurava.

Qui ho té més difícil, pel seu caràcter públic, són TVE i TV3. Fernando López Puig, director de ficció de la cadena estatal, reconeixia a Bluperque hi ha interès a produir sèries per a altres, tot i que no sigui fàcil. “L’espectador espera que els diners que arriben es destinin a TVE”, detalla. Per la seva banda, la situació pressupostària de TV3 fa que s’aposti per sèries destinades a la seva graella, tot i que després puguin tenir recorregut en altres plataformes i països, com és el cas de Merlí.