Els germans petits del MWC

El Mobile World Congress (MWC), que començarà formalment a Barcelona d’aquí una setmana, és un dels esdeveniments mundials més importants de la potent indústria tecnològica. També representa per a la ciutat i la seva àrea d’influència un gran impacte econòmic, que la GSMA, la patronal d’operadores de telecomunicacions que organitza el MWC, estima en 471 milions d’euros només per a aquesta edició i més de 4.400 milions acumulats des de l’any 2006, quan es va començar a fer aquí. Aquest efecte el noten tant els hotelers, restauradors i altres serveis d’atenció als congressistes com les persones que ocuparan els 13.000 llocs de treball temporals i fins i tot els hostes d’Airbnb, que allotjaran 45.000 visitants a casa seva.

Però el MWC té també un altre efecte directe que va més enllà de l’última setmana del mes de febrer: serveix a Fira de Barcelona per atreure a la ciutat els congressos i convencions d’altres empreses tecnològiques: Microsoft, VMware i SAP són només algunes de les que porten aquí els seus respectius ecosistemes de clients, proveïdors, desenvolupadors i mitjans de comunicació.

Noves experiències

L’exemple més recent és el de Cisco. L’empresa nord-americana, un dels líders mundials en tecnologia de xarxes (71.000 empleats i 38.680 milions de facturació l’any passat, més que la suma de Mercadona i Repsol), ha portat aquest any per primera vegada al recinte de Fira Gran Via el seu Cisco Live Europe, celebrat en edicions anteriors a Berlín i a Milà, i es quedarà aquí fins al 2020. Tot i ser més petit que el MWC, amb 14.500 congressistes davant els 108.000 del gegant dels mòbils i ocupant només els pavellons de la zona nord del recinte, és una convenció especialment exigent en matèria d’infraestructura: a més de la zona d’exposicions de productes propis i relacionats, el programa inclou més de 600 sessions de formació i seminaris tècnics en aules informàtiques i auditoris, alguns dels quals s’instal·len en espais modulables de la Fira i altres es construeixen i s’equipen especialment per a l’ocasió.

Tractant-se d’una empresa de xarxes, la connectivitat ha de ser impecable. Per això Cisco desplega tot un NOC (sigles en anglès de centre d’operacions de xarxa) al bell mig de la zona d’exposició i demostracions, perquè serveix d’aparador a la vista de tothom. Jason Davis, el seu responsable, explica a l’ARA que entre el dimecres 24 i el diumenge 28, quan es va obrir la inscripció, es van tirar 40 quilòmetres de cable i es van activar 650 punts d’accés wifi, dels quals només 200 eren afegits als que ja hi ha al recinte i ja s’hi quedaran formant part dels gairebé 1.500 que hi haurà en funcionament durant el MWC. Segons Davis, que la xarxa de Fira ja sigui de la seva marca facilita les coses: per a l’edició dels EUA de Cisco Live van haver de posar 2.200 punts wifi, perquè els que hi ha al centre de convencions Mandalay Bay de Las Vegas són d’una marca rival.

Tota aquesta cobertura de xarxa sense fil està justificada: menys del 10% dels dispositius que hi ha en funcionament al Cisco Live estan connectats amb cable, una proporció impensable fa pocs anys. El cor de la xarxa que gestiona l’equip de Davis és en una de les sales blanques que la Fira té sota els pavellons d’exposició, on arriben les línies de connexió a internet contractades a dos operadors majoristes: Colt i Verizon. En aquest sentit, la ubicació del recinte de Gran Via és òptima, per la proximitat als diversos punts neutres de telecomunicacions que hi ha a la zona. Cadascuna de les línies té una capacitat de 10 gigabits per segon amb protocol IPv4, més una tercera d’un gigabit amb protocol IPv6.

Una xarxa d’ús intensiu

Durant la celebració del Cisco Live, aquesta xarxa va transportar més de 35 terabytes de trànsit de dades: 25 d’entrada més 9,5 de sortida. Aquest volum d’informació equival a 53.000 CD-ROM i imprès en paper ompliria 148 milions de novel·les de 200 pàgines, prou per omplir 33.200 camionetes. Al llarg dels cinc dies es van connectar a la xarxa gairebé 25.000 dispositius diferents, amb un pic de 14.602 aparells wifi simultanis dimarts a primera hora de la tarda. El 92% ho van fer a la xarxa wifi de 5 GHz. Tota una oportunitat per aplicar les noves tecnologies de Cisco, que aposta per incorporar la intel·ligència als mateixos equipaments de xarxa per facilitar-ne la gestió i el manteniment. Per exemple, saben que, desmentint el tòpic, l’aplicació mòbil del congrés es va fer servir més que Tinder per establir contacte amb altres congressistes.

Les convencions tecnològiques tenen cada vegada més elements d’espectacle: al Cisco Live hi havia un estudi de televisió, les ponències plenàries han tingut lloc en un auditori amb escenari, luminotècnia i audiovisuals a l’estil dels concerts de rock, i l’estona prèvia l’amenitzava un trio de hip-hop cantant i tocant en directe. Els tècnics sempre hi trobem curiositats com els dos miniservidors Raspberry Pi amb receptor de GPS que Jason Davis va instal·lar -un el vaig trobar amagat en un racó de la sala de premsa- que servien com a referència NTP horària de tota la xarxa de l’esdeveniment.

Però en el bon funcionament d’aquesta mena de congressos també hi intervenen factors molt més prosaics, com la decoració i la senyalització efímeres i la disponibilitat d’energia elèctrica. Ho saben bé els expositors i els visitants del Consumer Electronics Show, que aquest gener es van quedar sense llum durant hores al centre de convencions de Las Vegas. Marc Serra, el director de serveis de Fira de Barcelona, m’assegura que és molt improbable que això pugui passar aquí: el recinte de Gran Via té dues escomeses elèctriques, procedents de dues subestacions independents, amb una potència total de 60 megawats. El 40% d’aquesta capacitat que consumeix el MWC a ple rendiment equival al consum d’una ciutat de 50.000 habitants; tot i això, no arriba a la demanda que genera la fira ITMA de maquinària tèxtil, amb telers industrials en funcionament i tot.