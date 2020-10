El govern dels EUA demanda Google per monopoli

El departament de Justícia dels Estats Units ha presentat una demanda per monopoli contra Google al considerar que la companyia hauria vulnerat la llei en el tracte que dona als seus rivals a través del seu cercador, el més popular i utilitzat a internet. El departament de Justícia considera que els competidors de Google estan en inferioritat de condicions respecte del gegant tecnològic, que utilitza la seva posició de domini en el mercat per evitar el creixement dels seus rivals. La demanda presentada pel govern dels Estats Units compta també amb el suport d'11 estats, tots amb fiscals republicans.

Google, que té el motor de cerca més utilitzat pels internautes, va tancar el 2019 amb ingressos per valor de 162.000 milions de dòlars. El procés contra la companyia es podria convertir en el cas antimonopoli més important dels últims anys, comparable al que va protagonitzar l'any 1998 Microsoft, quan el departament de Justícia dels Estats Units va acusar l'empresa d'abusar de la seva posició de domini en el camp dels ordinadors personals per vendre el seu software estrella de navegació, Internet Explorer, i evitar així l'entrada en el mercat d'altres navegadors com Netscape o Opera.

En plena campanya electoral, la demanda pot ser vista com un moviment polític, ja que Donald Trump va prometre als seus electors que faria que determinades companyies responguessin davant la justícia per presumptament eliminar o impedir que es difonguessin opinions conservadores.

La demanda contra Google arriba més d'un any després que el departament de Justícia dels Estats Units comencés a investigar per possible monopoli quatre de les principals companyies tecnològiques del país: Amazon, Apple, Facebook i Google.

Aquesta no és la primera vegada que Google s'enfronta a una acusació similar. La Unió Europea ha sancionat fins a tres vegades l'empresa tecnològica perquè considera que abusa de la seva posició de poder per restringir el lliure comerç dels seus serveis publicitaris. L'última vegada que la Unió va multar Google va ser el març del 2019, quan li va imposar una sanció de 1.490 milions d'euros.