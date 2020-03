260x366 El govern espanyol, a les portades: virus per a tots! El govern espanyol, a les portades: virus per a tots!

La majoria de diaris s'han llevat avui amb un anunci del govern espanyol que tapava la portada informativa. L'abric institucional –absent a l'ARA– apareixia de La Vanguardia a La Razón, d' El País a l' Abc. El missatge era: “ Este virus lo paramos unidos”. Hi havia molts missatges possibles –queda't a casa, sigues responsable, actua serenament– però s'ha optat per un que apel·la a la unitat, just en el moment en què l'Estat s'arroga totes les competències. I un apunt semiòtic: apel·lar a estar units, en un moment en què es volen evitar els contactes interpersonals... Bé, podria haver sigut pitjor i haver-se decantat per: “ ¿Virus? ¡A por ellos!” No és el moment d'ideologies, diuen des de l'entorn de Sánchez. No és el moment de territoris, afegeixen. Ho recordarem quan hi hagi el pròxim conflicte a Melilla.

Aquesta capa pagada era, per cert, molt oportuna: justament el dia anterior havia transcendit que Felip VI apareix com a segon beneficiari d'un fons radicat en paradisos fiscals. Nah: en realitat feia ironia. Un cop pelada la ceba, les portades periodístiques de la resta del quiosc seguien sense destacar una anomalia que afecta ni més ni menys que el cap d'estat. Deu ser el corona-virus informatiu.

Després de culpar els catalans, La Razón gira el ventilador cap als seus estimats bolxevics: “La pugna Sánchez-Iglesias frena el pla antiepidèmia”. En realitat, el que està frenant el pla antiepidèmia és la falta de valentia política de confinar Madrid, que és on es concentren la majoria de casos. Si no hi hagués una pugna partidista amb el govern de la ciutat, amb la Comunitat i amb la seva premsa, probablement ja s'hauria decretat. Però millor tirar cap a la circumscripció vírica única. Cafè i virus per a tots!