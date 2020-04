El govern espanyol 'rescata' les televisions privades amb 15 milions

El BOE publica avui un decret llei mitjançant el qual el govern espanyol rescata les televisions privades de la crisi publicitària generada pel coronavirus. En concret, hi destina 15 milions d’euros, en un sector dominat pel duopoli Mediaset-Atresmedia, que l’any passat van declarar 212 i 118 milions d’euros, respectivament. Segons el text fet públic, les mesures s’aproven "per compensar una part dels costos dels prestadors del servei de comunicació audiovisual de la TDT d’àmbit estatal, derivats de mantenir durant un termini de sis mesos determinats percentatges de cobertura poblacional obligatòria".

El decret constata que les televisions "han vist augmentar la seva audiència per les mesures de confinament, però al mateix temps estan patint una caiguda brusca dels ingressos". Aquesta mateixa situació afecta la resta de l’espectre comunicatiu –diaris, ràdios, digitals–, però les privades que representen el duopoli (on es concentra el 85% de la inversió publicitària televisiva) són les úniques que han rebut l’ajuda directa. El diari Abc consigna que el govern espanyol s’ha plantejat que la resta de mitjans pugui tenir algun incentiu, però no a través d’ajuts directes, sinó mitjançant desgravacions.

La patronal de les privades, Uteca, va demanar –sota la presidència d’Atresmedia– ajudes al govern a mitjans de març. Tres dies després, Mediaset, que va abandonar l’entitat fa mesos, es va desmarcar d’aquell comunicat i va dir que "com a empresa audiovisual espanyola, davant una crisi mundial com l’actual, s’ha de dirigir de manera prioritària a donar informació veraç i entreteniment als ciutadans i suport a les empreses i institucions, en comptes de demanar ajudes oficials". Uteca xifrava en un 45% la caiguda de la inversió publicitària arran del covid-19.