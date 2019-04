I el guanyador dels debats és... el meu candidat!

260x366

No em vaig atrevir a jugar-me un rapat, però hauria salvat la meva feréstega cabellera –Pina, tremola!– si ho hagués fet. Vaig assegurar que 'La Razón' donaria la victòria del debat a Pablo Casado, després que el dia anterior l'hi negués (com a estratègia per alimentar el segon matx, que se celebrava a Atresmedia, que és del mateix conglomerat que el rotatiu que dirigeix Francisco Marhuenda. Així ha sigut, amb el titular “Casado creix davant Sánchez”. És veritat que Casado va jugar més a l’ofensiva que dilluns, però el diari no consigna que va ser el candidat que més mentides va deixar anar. La resta de diaris van repetir amb variacions el plantejament del dia anterior. Per a l’'Abc' i 'La Razón' el líder del PSOE és poc menys que Beelzebub, mentre que 'El País' diu que Sánchez i Iglesias van dominar. (Sí, amics lectors, 'El País' dient una cosa bona de Podem: si ho veu el seu exdirector li agafa una síncope.) Mentrestant, els diaris catalans (menys 'El Periódico', que encimbella el candidat del PSOE) s’agafen a la tènue frase de Sánchez segons la qual no entra en els seus plans pactar amb qui li fa un cordó sanitari (o sia, Ciutadans) per titular subratllant això mateix. Tot i la poca confiança que generi el del PSOE –que no és precisament un model de coherència–, com a mínim és una apreciació objectiva i no una valoració discrecional sobre qui ha guanyat i qui ha perdut.

Quasi!

Tuit d’'El País': “El 22 d’abril se celebra el Dia de la Terra perquè, des que vam perdre els dinosaures fa milions d’anys, els humans hem alterat l’equilibri i ens enfrontem a una altra extinció massiva”. No deixis que 60 milions d’anys entre l’extinció dels dinosaures i l’aparició dels homínids t’espatlli una bona història.