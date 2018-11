La història del gos Hachiko inspira l'anunci de 'La Marató' de TV3

TV3 va estrenar aquest dimarts a la nit l'anunci de 'La Marató' d'aquest any, que tindrà lloc el 16 de desembre i estarà dedicada al càncer. L'espot es basa en la història del Hachiko, un gos japonès que cada dia acompanyava el seu amo fins a l'estació de tren i l'esperava a la tornada. Quan l'home va morir mentre feia classe a la universitat de Tòquio, el gos va mantenir la rutina d'esperar-lo cada vespre, durant deu anys, fins que va morir, el 1935.

Aquesta història, que el 2009 va donar lloc a la pel·lícula 'Sempre al teu costat, Hachiko', ha inspirat també l'anunci de 'La Marató', que té com a protagonista un gos de la raça Akita (la mateixa del Hachiko) que espera el seu amo davant d'una estació de tren, dia i nit, plogui o nevi. En aquest cas, però, el final de la història és diferent, ja que l'amo del gos acaba apareixent (amb el cap pelat, suposadament després d'haver superat un càncer) i per tant ell i el gos es retroben. La història, doncs, concorda amb l'eslògan escollit per a aquesta edició de 'La Marató': " El temps no cura el càncer. La investigació, sí".

Estem d'estrena! Aquest és l'espot de #LaMaratóTV3, inspirat en la història del gos japonès Hachiko. Què hauria passat si l’amo no hagués mort? I si la investigació l’hagués salvat? pic.twitter.com/H4vNREWyZd — TV3.cat (@tv3cat) 6 de novembre de 2018

L'anunci, creat per Ogilvy Barcelona i dirigit per Igor Fioravanti, es va rodar a Puigcerdà el 23 d'octubre, i va comptar amb tres gossos Akita diferents. “Quan un gos acluca els ulls, o somriu, o té pena, és molt més que qualsevol persona. En això, els animals són màgics”, explica el director creatiu executiu d’Ogilvy Barcelona, Camil Roca.

Les imatges s'acompanyen de la cançó 'Jo seré amb tu', una versió del tema de The Pretenders 'I'll stand by you' interpretada per Judith Nedderman amb l'acompanyament del Quartet Brossa.