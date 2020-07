Els treballadors de TVE rebutgen, per poc, el nomenament de Josep Vilar com a cap d'informatius

260x366 Josep Vilar / RTVE Josep Vilar / RTVE

Els professionals dels serveis informatius de Televisió Espanyola no volen que el seu cap sigui Josep Vilar, tot i que estan dividits pràcticament al 50% sobre el seu nomenament. En el referèndum convocat pel consell d'informatius per conèixer l'opinió dels treballadors sobre la seva elecció com a nou director d'informatius, 149 persones (42,86%) hi han votat en contra i 183 (41,5%) ho han fet a favor. També s'han comptabilitzat 69 vots en blanc (15,64%), segons els resultats fets públics pel consell d'informatius, que lamenta la baixa participació: només han votat 441 treballadors, un 23,54% d'un cens de 1.873 persones. En qualsevol cas, aquesta consulta, tot i ser preceptiva, no és vinculant i, per tant, malgrat el resultat, Enric Hernández, director d'informació i actualitat de RTVE, ja té via lliure per formalitzar el nomenament de Vilar.

El desembre passat Hernández tenia intenció de nomenar per al càrrec la periodista Almudena Ariza, que a última hora hi va renunciar precisament arran del resultat del referèndum, malgrat que en el seu cas el sí va arribar al 61,85%, amb 308 vots, davant de només 117 que s'hi oposaven. El fet que la participació es quedés en el 15%, però, va fer que Ariza considerés insuficient el suport que li havien manifestat els seus companys. En aquella ocasió el cens va ser de 3.248 persones, gairebé el doble que l'actual, tot i que el consell d'informatius admet que aquella xifra va ser fruit d'un error del mateix organisme.

Arran de la renúncia d'Ariza, el càrrec va quedar de manera provisional en mans d'Hernández a partir de l'1 de gener, moment en què es va fer efectiva la renúncia de l'anterior cap d'informatius, Begoña Alegría. El seu nomenament, l'any 2018, havia sigut referendat amb 730 vots a favor ( un 85,6%), amb una participació del 46%. En canvi, el seu antecessor, José Antonio Álvarez Gundín, va accedir al càrrec el 2014 amb el suport de només 38 treballadors, el 3,75% dels que van votar.