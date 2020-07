Josep Vilar serà el nou cap d'informatius de TVE

260x366 Josep Vilar / RTVE Josep Vilar / RTVE

Josep Vilar serà nomenat properament cap d'informatius de Televisió Espanyola. El director d'informació i actualitat de RTVE, Enric Hernández, ha anunciat aquest dimarts l'elecció del periodista de Cardedeu (que des del gener era el director de continguts de programes informatius) per assumir el càrrec, i ho ha comunicat al consell d'informatius. Abans que es pugui formalitzar el nomenament, el nom de Vilar s'haurà de sotmetre a votació entre els treballadors de la cadena, un tràmit obligatori però que no és vinculant.

Amb aquest nomenament s'acabarà una etapa de més de mig any de provisionalitat a la direcció d'informatius de TVE, ocupada temporalment pel mateix Hernández des de l'1 de gener. Fins llavors, el càrrec corresponia a Begoña Alegría, que havia sigut nomenada per l'administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, en el moment d'accedir al càrrec, però que hi va renunciar a finals d'any. Hernández va escollir com a nova cap d'informatius Almudena Ariza, però la periodista es va fer enrere perquè va considerar que el suport que li havia donat la redacció (amb un 61,85% de vots a favor, però que representaven només 308 dels 3.200 treballadors de la corporació) no era prou contundent per assumir la direcció d'informatius. Des de llavors, Hernández ocupa el càrrec provisionalment.

Josep Vilar, nascut el 1962, es va llicenciar en ciències de la informació a la Universitat Autònoma de Barcelona, d'on és professor associat des del 1995. Deu anys abans havia començat a treballar a RTVE com a redactor d'informatius i, més endavant, com a cap d'àrea, editor i presentador. Va abandonar temporalment la corporació estatal el 1997 per dirigir els informatius de Barcelona Televisió, però el 2004 va tornar-hi per ocupar la direcció d'informatius de TVE Catalunya. Va fer-ho fins al 2007, quan se'l va escollir com a director d'informatius diaris de TVE, un càrrec que va ocupar fins al 2012.

Aquell any Vilar va ser escollit membre del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a proposta del PSC. El desembre del 2018, després de nou mesos amb el càrrec caducat (igual que el de la resta de membres del consell), va abandonar la CCMA per reincorporar-se a TVE.

El seu nomenament com a nou cap d'informatius arriba en un moment complex en aquesta àrea de la televisió pública estatal, amb fortes tensions entre la direcció (i especialment Enric Hernández) i els responsables dels centres territorials de la corporació. Precisament aquest dimarts ha dimitit el director dels centres territorials, Ignacio Marimón, que havia sigut nomenat fa només sis dies arran de la renúncia de la seva antecessora, Cristina Ortiz, i la subdirectora, Alejandra Martínez. La setmana passada, a més, els directors de tots els centres territorials van signar una carta conjunta en què criticaven durament la gestió d'Hernández.