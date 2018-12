260x366 Josep Vilar presenta la renúncia com a conseller de la CCMA Josep Vilar presenta la renúncia com a conseller de la CCMA

El periodista Josep Vilar ha presentat la seva renúncia com a membre del consell de govern de la CCMA, segons ha pogut saber l'ACN, per atendre altres projectes professionals a TVE. El Parlament va nomenar el sis membres de l'ens el març del 2012, amb un consell dels mitjans públics format per Núria Llorach, vicepresidenta i ara presidenta en funcions, Rita Marzoa, consellera secretària, Antoni Pemán, Armand Querol i Brauli Duart, que n'era el president fins al juny passat, quan va deixar el càrrec per incorporar-se com a secretari general del departament d'Interior. El mandat dels membres que encara formen part del consell estan caducats.

En el cas de Vilar, es tractava d'una proposta del PSC. El cardedeuenc treballava als serveis informatius de RTVE i ara tornarà a l'ens estatal.

Mentrestant, la Corporació espera la renovació del seu òrgan de govern. A principis de desembre es va anunciar un acord entre quatre partits (JxCAT, ERC, Cs i PSC) que permetia nomenar una nova bateria de consellers. Però el pacte quedava sense efecte al cap de dos dies, ja que Ciutadans el considerava "congelat" com a protesta per les declaracions del president Quim Torra sobre la via eslovena. Ciutadans és un grup que ha demanat insistentment la intervenció de l'Estat a TV3 i Catalunya Ràdio mitjançant l'article 155.

En paral·lel, el Parlament va aprovar una moció per tirar endavant la reforma de la llei de la CCMA. Segons aquesta proposta, caldria nomenar els consellers amb fórmules de consens. L'acord entre els quatre partits sumava efectivament dos terços de la cambra, però a costa d'excloure'n els Comuns. Els consells professionals de TV3 i Catalunya Ràdio han rebutjat que siguin els partits els qui col·loquin els consellers i reclamen un concurs públic. El grup Daniel Jones, que agrupa professors de la UAB, també reclama aquest sistema per tal de garantir la independència dels mitjans de la Generalitat.