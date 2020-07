Els relleus a RNE i a la direcció de centres territorials augmenten la tensió interna de RTVE

Nova crisi interna a RTVE amb un ball intens de dimissions i destitucions en poques hores. La cadena va comunicar ahir que rellevava la directora de RNE, Paloma Zuriaga, i el director d’informatius de l’emissora, Raúl Heitzmann. A més, s’ha cessat Cristina Ortiz i Alejandra Martínez, directora i sotsdirectora de centres territorials. Però tots aquests professionals havien posat els càrrecs a disposició unes hores abans, segons explicava Vertele, de manera que les quatre destitucions poden ser vistes també com a quatre dimissions. En l’origen d’aquesta tensió interna hi ha els plans de renovació per als centres territorials que està duent a terme Enric Hernández, màxim responsable de l’àrea d’informatius de la casa.

Aquest dimarts es va celebrar una reunió en què Zuriaga, Heitzmann i Martínez (Ortiz no havia pogut acudir-hi) van protestar per la decisió expressada per Hernández en el sentit de nomenar com a mínim tres nous responsables de centres territorials, sense argumentar –segons el seu parer– quins eren els criteris professionals que motivaven els canvis. Un cop constatada la impossibilitat de fer la renovació per consens, Hernández tenia previst, segons fonts sindicals citades per Vertele, fer valer la seva superioritat jeràrquica per imposar els noms sense comptar amb el plàcet de la que era fins ahir direcció de centres territorials.

Canvis a Catalunya

D'altra banda, aquest mateix dimarts, TVE anunciava el nomenament d’Alicia Gómez Sánchez com a nova directora de programes de la cadena a Catalunya i Rosa María Quitllet com a directora d’informatius del centre de Sant Cugat. Substitueixen, respectivament, Anna Cler (que seguirà presentant el programa d’entrevistes Noms propis) i Rafael Lara (que liderarà un nou projecte digital). Totes dues s'uneixen a un equip directiu que encapçala Pere Buhigas, responsable des del febrer del centre de producció.

Alicia Gómez Sánchez (Sabadell, 1978) és llicenciada en periodisme per la UAB i ha fet tota la carrera professional lligada a Sant Cugat. Actualment dirigeix i presenta Jo soc erasmus. Va ser editora de L’informatiu migdia entre el 2009 i el 2013. Rosa María Quitllet Magriñà (Cornellà de Llobregat, 1964) és llicenciada en ciències de la informació també per la UAB i va entrar a RNE l’any 1990. Des del 2010 és l’encarregada de la coordinació i edició dels informatius de cap de setmana. Durant 16 anys, va dirigir el programa Retalls.

La polèmica amb la direcció de la ràdio i la direcció de centres territorials s’afegeix a la que, fa unes setmanes, es va desencadenar pels informatius locals: es van produir protestes perquè consideraven que els plans d’Hernández suposaven marginar-los en temps o ubicació en la graella. Aquella situació es va reconduir amb el compromís de conservar els minuts de què disposaven originàriament, en una decisió que va suposar, a més, l’enfrontament entre la secció sindical d’UGT, més comprensiva amb els plantejaments d’Hernández, i la de CCOO, molt més crítica.