La futura graella de La 1 genera recels a la plantilla

La situació de provisionalitat en què viu instal·lada des de fa mesos Televisió Espanyola (encara més accentuada en l’àrea d’informatius) no ha impedit que la direcció hagi plantejat una ambiciosa reforma de la graella de La 1 de cara a la temporada vinent, amb canvis rellevants, especialment a la franja matinal i en l’àmbit d’informatius, que han generat malestar entre una part dels treballadors. El principal impulsor dels canvis és el cap d’informació i actualitat de TVE, Enric Hernández, que des de principi d’any ocupa també, temporalment, el càrrec de cap d’informatius, després que la candidata que ell havia proposat, Almudena Ariza, hi renunciés a l'obtenir menys suport del que considerava adequat en la consulta preceptiva entre la redacció.

El punt més controvertit del projecte de nova programació és el que afecta els informatius territorials que La 1 ofereix cada migdia en desconnexió des dels centres que la cadena té en cada comunitat autònoma. Aquests espais tenen una primera edició d’uns 30 minuts de durada a les 14 h i, des del 2012, una altra d’uns 12 minuts a les 16 h, entre el Telediario i la informació meteorològica. La intenció és que, a partir del setembre, aquesta oferta canviï: cadascun dels blocs durarà 20 minuts i el seu inici s’avançarà, respectivament, a les 13.55 h i a les 15.55 h. Aquest és el pla que va anunciar divendres la cadena, després de les crítiques que havia rebut el seu primer projecte, presentat l’1 de juny, que preveia que a les 14 h s’oferís només un avanç de 12 minuts i que l’informatiu llarg fos el de les 16 h. En totes dues versions, la durada total dels dos blocs és la mateixa que ara, uns 40 minuts.

Els sindicats UGT (la força majoritària a la corporació) i SI havien donat suport a la proposta original de la direcció, però CCOO va arribar a demanar el cessament “immediat” d’Hernández, exdirector d’ El Periódico, a qui va acusar de “no dominar ni entendre” el mitjà televisiu. Amb menys contundència, però en el mateix sentit, es va expressar el consell d’informatius, que va rebutjar que els noticiaris territorials, “un baluard de la vertebració territorial exigida per la llei” a RTVE, fossin “relegats” a la tarda, perquè els espectadors no s’haurien d’“esperar fins a les 16 h per conèixer les notícies que més els afecten”. Segons aquest organisme, que representa els periodistes del mitjà, aquest canvi d’horari “no s’ha de basar únicament en la cerca de millors dades d’audiència en la franja matinal”.

El CdI de TVE considera que los informativos de nuestros Centros Territoriales y de Producción son imprescindibles y un baluarte de la vertebración territorial exigida por la ley. Rechazamos que puedan ser relegados y con ellos el trabajo de 1.300 compañeros. — C.Informativos TVE (@CdItve) May 29, 2020

🔛La información de proximidad es Servicio Público 👇🏻 pic.twitter.com/k2o2M75kC0 — C.Informativos TVE (@CdItve) June 10, 2020

També van mostrar el seu rebuig al primer projecte de reforma els treballadors d’informatius de TVE Catalunya, que consideren que “els temps d’informació no es poden sumar o restar en un càlcul només quantitatiu per compensar minuts” i que, “qualitativament”, situar l’informatiu principal a les 16 h suposa “relegar-lo a un paper residual”. En tot cas, fonts de TVE van explicar ahir a l’ARA que l’informatiu de Catalunya és l’únic que queda al marge d’aquest pla i que podria acabar tenint uns horaris diferents de la resta.

Apoyamos las justas reivindicaciones de los trabajadores de RTVE Catalunya en defensa de la información de proximidad en un horario adecuado y consolidado. pic.twitter.com/WJWoJpM6fP — C.Informativos TVE (@CdItve) June 5, 2020

Entre els centres territorials que es van posicionar en contra de la retallada de la primera edició de l’informatiu hi ha també el de les Balears, que lamentava el “caramull d’inconcrecions” que havien rebut sobre la qüestió: “Primer, la direcció ens va fer arribar que volien deixar l’informatiu balear de les 14 h en un avanç de dos minuts, després que seria de 12 i després que «No sabem què farem»”, van criticar els treballadors d’aquest programa en un comunicat.

Apoyamos las justas reivindicaciones de los trabajadores de RTVE Islas Baleares en defensa de la información de proximidad en un horario adecuado y consolidado. pic.twitter.com/PJzzMzI3jj — C.Informativos TVE (@CdItve) June 5, 2020

Cap d’aquests organismes no han valorat de moment la nova proposta de la direcció. Enric Hernández, contactat per l’ARA, ha declinat fer cap comentari sobre aquests canvis a la graella fins que no s’hagin redefinit també els nous horaris del centre de Sant Cugat.

Oficialment, des de TVE no s’han donat detalls sobre com s’acabarà de configurar la franja del migdia, però diversos mitjans han assenyalat que la intenció de la cadena és que el Telediario vagi precedit pel nou concurs Bloqueados por el muro, i el comunicat de TVE Catalunya apuntava en la mateixa direcció. Sobre aquest nou format, produït per Gestmusic i presentat per Àngel Llàcer, la cadena sí que ha confirmat que s’estrenarà durant l’estiu i que serà d’emissió diària, tot i que no ha precisat en quina franja s’ubicarà. Si finalment va a parar als migdies (on competiria directament contra un altre concurs, La ruleta de la suerte, que sol donar el lideratge de la franja a Espanya a Antena 3), TVE haurà de reubicar (o cancel·lar) Corazón, l’espai de crònica rosa que des de fa 23 anys condueix Anne Igartiburu de 14.30 a 15 h.

Un nou magazín al matí

El dels informatius territorials no és l’únic conflicte relacionat amb la programació que hi ha obert ara mateix a TVE: Hernández ha decidit també reformular la franja matinal, ocupada fins ara per tres programes diferents, i omplir-la amb un únic magazín, seguint la línia de les seves principals competidores, Telecinco (amb El programa de Ana Rosa) i Antena 3 (amb Espejo público). Al capdavant del programa hi haurà la meteoròloga catalana Mònica López, que s’estrenarà com a presentadora (deixant de banda, lògicament, l’espai del temps). López va fitxar per TVE el 2008, procedent de TV3, per convertir-se en la cap de meteorologia de la corporació estatal, un càrrec que ha ocupat fins ara.

651x366 Mònica López presentarà el nou magazín matinal de La 1 / RTVE Mònica López presentarà el nou magazín matinal de La 1 / RTVE

Això, però, ha tingut conseqüències controvertides, com ara el fet de clausurar l’històric programa Los desayunos, en antena des del 1994 i que, com destacava la mateixa cadena a la nota en què anunciava la seva desaparició, aquesta temporada ha marcat els millors registres d’audiència dels últims sis anys, amb una mitjana de 316.000 espectadors i un 13,6% de quota de pantalla a Espanya.

El CdI lamenta que la Dirección provisional planee eliminar @Desayunos_tve, un programa de larga trayectoria y prestigio. TVE debe mantener su oferta informativa de servicio público. pic.twitter.com/oOza1XXQox — C.Informativos TVE (@CdItve) May 20, 2020

El consell d’informatius es va oposar al tancament d’un espai “de llarga trajectòria i prestigi” en un comunicat que remarcava que la decisió la prenia una direcció “provisional”, en referència no només a Hernández sinó també a Rosa María Mateo, que el mes que ve farà dos anys que és administradora única de RTVE, malgrat que aquest càrrec apareix al BOE amb l’etiqueta de “provisional”.

651x366 Xabier Fortes passa de Los desayunos al canal 24 Horas. / RTVE Xabier Fortes passa de Los desayunos al canal 24 Horas. / RTVE

A més, l’actual presentador de l’espai, Xabier Fortes, serà reubicat al canal 24h, com a presentador de l’espai de debat La noche en 24 horas, on ja havia estat entre el 2011 i el 2012. Fortes va ser membre del consell d’informatius durant l'etapa anterior de RTVE, sota el govern de Mariano Rajoy, en què les acusacions de manipulació per part d’aquest organisme van ser constants. La seva arribada a Los desayunos, el setembre del 2018, com a substitut del polèmic Sergio Martín, va ser un dels símbols del nou rumb que emprenia la corporació a les ordres de Mateo. La primavera passada, però, el periodista va evidenciar el seu distanciament de la cúpula quan va expressar a Twitter el seu “absolut desacord” amb la decisió de Mateo de cedir a les pressions del PSOE per canviar la data del debat electoral de TVE, cosa que, segons ell, “posava en entredit la imatge d’independència [de la corporació]”.

Quiero expresar mi más absoluto desacuerdo con la decisión de la Presidenta de RTVE de modificar la fecha fijada para el debate a 4 y pasarlo al día previsto por una cadena privada, poniendo así en entredicho la imagen de independencia de RTVE por la que tanto hemos peleado. — Xabier Fortes (@xabierfortes) April 18, 2019

La segona víctima d’aquesta renovació de l’oferta matutina ha sigut María Casado, que durant els últims quatre anys s’ha fet càrrec del magazín La mañana (i, els quatre anteriors, de Los desayunos). La decisió de la cadena de prescindir d’ella (i del programa) a partir del setembre va agafar tothom desprevingut, però una setmana després va ser la periodista, actual presidenta de l’Acadèmia de Televisió, la que sorprenia els espectadors anunciant que ja s’acomiadava de La mañana, sense esperar a final de curs. L’explicació arribaria uns dies més tard: Antonio Banderas l’havia fitxat per dirigir Soho TV, la seva nova productora audiovisual.

Finalment, els canvis en la franja matinal han comportat l’adeu de Màxim Huerta, presentador del magazín A partir de hoy, que omplia el tram final del matí des del setembre. Les xifres d’audiència (amb un 6,7% de share mitjà a Espanya) no li auguraven un gran futur, però les circumstàncies de la cancel·lació han deixat mal regust de boca: A partir de hoy es va deixar d’emetre el 13 de març, quan va ser substituït per un informatiu diari sobre la crisi del coronavirus. Aquest especial va desaparèixer de la graella la setmana passada, però el programa de Huerta ja no va tornar, i en el seu lloc s’ha començat a emetre l’espai de cuina Comerse el mundo. En una entrevista a El País, l’exministre de Cultura va assegurar que l’havien informat del tancament del programa “després de dos mesos” d’espera. “No sé si ha sigut gaire elegant”, es queixava.