Els directors dels centres territorials de RTVE signen una carta conjunta contra Enric Hernández

Els directors de tots els centres territorials de Radiotelevisió Espanyola han signat una carta conjunta en què critiquen que el director d'informació i actualitat de l'ens estatal, Enric Hernández, no deixi "treballar amb llibertat i autonomia" els seus respectius equips. Es tracta d'una iniciativa inèdita, a la qual donen suport els 13 responsables dels centres territorials que TVE té a totes les comunitats autònomes, tret de Madrid. Només hi falta la signatura del de l'Aragó (que va abandonar el càrrec aquesta setmana i encara no ha estat substituït) i els de Catalunya i les Canàries, que no són centres territorials sinó centres de producció i, per tant, funcionen al marge de la resta.

Todos los directores de los centros territoriales de RTVE firman una carta pidiendo trabajar en libertad tras las últimas decisiones de Enric Hernández. El CdI comparte esa preocupación y reclama que todos los profesionales de RTVE puedan hacer su trabajo de forma independiente. pic.twitter.com/C9tvXepjaZ — C.Informativos RNE (@CdiRNE) July 2, 2020

Els signants de la missiva, adreçada al mateix Hernández, a Rosa María Mateo (administradora provisional única de RTVE) i a Federico Montero (director general corporatiu de l'ens), manifesten el seu "profund malestar" per les dimissions, aquesta mateixa setmana, de la directora dels centres territorials, Cristina Ortiz, i la subdirectora d'aquesta àrea, Alejandra Martínez. "Ens preocupa que la seva renúncia es produeixi després que la direcció de continguts i actualitat vulgui imposar el seu criteri, no fonamentat en motivacions professionals, en contra i al marge de l'opinió de les dues persones que dirigeixen i coneixen l'estructura territorial".

Els relleus a RNE i a la direcció de centres territorials augmenten la tensió interna de RTVE

Segons ells, tant Ortiz com Martínez havien "entès des del primer moment la importància de la informació de proximitat", havien aconseguit "multiplicar la presència de totes les comunitats als informatius i programes d'àmbit estatal", havien "fet seves" les reivindicacions dels centres territorials i hi havien mantingut una comunicació "fluida i constant", tal com aquestes entitats reclamaven "des de feia molt anys".

En opinió dels directors dels centres, aquestes dimissions (i les de la directora de RNE, Paloma Zuriaga, i del director d'informatius de l'emissora, Raúl Heitzmann, que també estaven "implicats" en el projecte dels centres territorials) "posen en entredit" les "premisses de llibertat, independència i rigor professional" amb què voldrien "seguir treballant".

La dimissió de les màximes responsables de l'organització territorial de RTVE (que ara ha quedat en mans d'Ignacio Marimón, nomenat dimecres com a substitut d'Ortiz) es va produir poques setmanes després que des de l'àrea que comanda Enric Hernández s'impulsés una conflictiva reestructuració dels informatius de proximitat de la cadena que inicialment preveia reduir l'edició de les 14 h a només 12 minuts. Finalment, davant les queixes fetes des de les seus territorials, es va arribar a un acord per allargar-la fins als 20 minuts, a canvi que la de les 16 h tingués aquesta mateixa durada.