Crisi a RTVE: plega el responsable dels centres territorials sis dies després de ser nomenat

La crisi a l'àrea d'informatius de Radiotelevisió Espanyola s'agreuja cada dia que passa. Ignacio Marimón ha dimitit del càrrec de director dels centres territorials de la corporació estatal només sis dies després d'haver estat nomenat arran de la dimissió de la seva antecessora en el càrrec, Cristina Ortiz.

Segons ha avançat el portal Valencia Plaza, en la carta de renúncia Marimón afirma que el projecte que li van proposar de tirar endavant "no coincideix" amb el seu "concepte de radiotelevisió pública". "Vaig acceptar el repte d'assumir aquesta direcció amb la intenció de poder aplicar algunes mesures del pla estratègic en què he treballat durant els últims anys, però en el context actual considero impossible implementar-les", afegeix el periodista, que fins al seu nomenament dirigia l'àrea d'esports de RNE al País Valencià i presidia el consell d'informatius de l'emissora.

Segons la carta, Marimón confia que, amb la seva dimissió, "el nou director d'informatius pugui escollir el seu propi equip". Precisament, segons va avançar Vertele, aquest dimarts estava previst que s'aprovés el nomenament de Josep Vilar (exconseller de la CCMA a proposta del PSC que a finals del 2018 es va reincorporar als serveis informatius de RTVE) com a nou cap d'informatius de la televisió estatal, però de moment la decisió no s'ha formalitzat. El càrrec, doncs, continua ocupat, de manera provisional, per Enric Hernàndez, director d'informació i actualitat de RTVE.

Les tensions entre Hernàndez i els centres territorials van esclatar a principis de juny, quan des de la direcció es va impulsar un canvi en la graella que pretenia reduir a 12 minuts l'informatiu territorial de les 14 h, a canvi d'allargar fins a mitja hora el de les 16 h. Arran de les queixes formulades pels professionals d'aquests centres, Hernàndez va fer marxa enrere i va deixar les dues edicions de l'informatiu en 20 minuts, però tot i així el 30 de juny van dimitir tant la directora dels centres territorials, Cristina Ortiz, com la seva subdirectora, Alejandra Martínez.

Marimón va ser nomenat l'endemà, i només un dia més tard es feia pública una carta conjunta dels directors de tots els centres territorials manifestant el seu "profund malestar" per les dimissions d'Ortiz i de Martínez i acusant Hernàndez de no deixar "treballar amb llibertat i autonomia" els seus equips i de voler "imposar el seu criteri, no fonamentat en motivacions professionals, en contra i al marge de l'opinió de les dues persones que dirigeixen i coneixen l'estructura territorial".