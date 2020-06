TVE rectifica i retallarà menys l'informatiu territorial de les 14 h

Televisió Espanyola ha anunciat aquest divendres el nou format que adoptaran, a partir del setembre, els informatius territorials de La 1. La qüestió havia generat polèmica dins de la corporació estatal durant els últims dies, després que la setmana passada la direcció expliqués que preveia reduir a només 12 minuts l'edició de les 14 h a canvi d'allargar fins a 27 la de les 16 h. Finalment la cadena ha optat per una opció intermèdia i tots dos blocs quedaran fixats en 20 minuts. La durada total, doncs, serà la mateixa que fins ara, però els temps es repartiran d'una altra manera. A més, s'avançarà cinc minuts l'inici de totes dues edicions, que començaran, respectivament, a les 13.55 h i a les 15.55 h.

Aquest nou disseny afectarà tots els informatius territorials tret de L'informatiu de TVE Catalunya, que podria acabar tenint uns horaris propis diferents.

Tant el consell d'informatius com els treballadors d'aquest àmbit d'algunes delegacions territorials, com la de Catalunya i la de les Balears, havien mostrat el seu malestar amb la proposta que el director d'informació i actualitat de TVE, Enric Hernández, va fer arribar als representants dels treballadors l'1 de juny. Els sindicats UGT i SI també hi havien donat suport, però CCOO s'hi va oposar amb contundència. En el comunicat que va fer arribar als mitjans la setmana passada, la corporació subratllava que, amb aquella proposta, la durada total de les dues edicions seria de 39 minuts (12 en la primera edició i 27 en la segona), exactament la mateixa que fins ara, tot i que amb els temps invertits. La nota donava per fet que aquella seria la configuració que adoptarien els noticiaris territorials a partir del curs vinent.

Aquest divendres, però, RTVE ha emès un nou comunicat en què dibuixa un nou escenari i remarca que "manté el seu ferm compromís" amb la informació territorial. Per demostrar-ho, afirma que "la duració de les dues desconnexions informatives d'àmbit territorial s'ampliaran almenys en un 50%", tot i que aquest càlcul es basa en la versió reduïda d'aquests espais que s'ofereix des que va començar la crisi del covid-19, i no en la situació d'abans de la pandèmia. Des del març, la primera edició d'aquests programes es va reduir a només 12 minuts (amb l'excepció de L'informatiu de TVE Catalunya, que ha mantingut la durada habitual), i la cadena promet que al setembre "s'ampliaran fins als 18 minuts", és a dir, un 50% més, tot i que en realitat perdran nou minuts respecte a la situació anterior. La segona edició també creixerà fins als 18 minuts, en aquest cas sí amb un increment net del 50%. L'objectiu, però, és que totes dues edicions acabin arribant als 20 minuts de durada "quan les circumstàncies sanitàries permetin als centres territorials completar el seu pla de desescalada". En aquell moment, les dues edicions sumaran un total de 40 minuts, mentre que abans de la pandèmia en duraven 39.

"La direcció de RTVE ha configurat les desconnexions autonòmiques en la nova graella de La 1 en funció de les necessitats de programació i de les propostes que s'han realitzat des dels mateixos centres territorials, que han sigut analitzades aquest matí en una reunió amb els seus responsables", explica la cadena.