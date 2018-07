Begoña Alegría, nova cap d'informatius de TVE

Rosa María Mateo ja té el seu primer nomenament rellevant: Begoña García assumeix el càrrec de directora d'informatius. La periodista havia exercit d'adjunta al director de l'àrea de Nacional, però va ser apartada del seu càrrec quan José Antonio Sánchez va nomenar José Antonio Álvarez Gundín com a cap d'informatius. Des de la redacció s'havia insistit a Mateo sobre la necessitat de renovar la cúpula d'informatius, després de multitud d'escàndols en forma de manipulacions que sempre afavorien el PP. Irònicament, Alegría substitueix en el càrrec justament qui va relegar-la en l'organigrama. La seva destitució va provocar, en el seu moment, una asseguda davant del despatx de l'aleshores nou cap d'informatius.

Actualment Alegría treballava com a redactora al programa 'Parlamento'. A banda d'ascendir-la, Mateo s'ha reunit amb el consell d'informatius per captar de primera mà l'estat d'ànim d'una redacció molt castigada per la política de l'anterior cúpula, que va nomenar una estructura paral·lela, sabedora del rebuig majoritari que generava en el personal de la casa.