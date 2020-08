"És un honor seure en aquesta cadira, per més punxes que tingui": Laura Rosel s'estrena a 'El matí de Catalunya Ràdio'

"Són les sis del matí. Som-hi! Som El matí de Catalunya Ràdio". Amb aquestes paraules ha donat la benvinguda Laura Rosel aquest dilluns als oients del magazín matinal de la ràdio pública de Catalunya, en el seu primer dia al capdavant del programa. Dues hores més tard, a les vuit, ha pronunciat el seu primer editorial, en què s'ha compromès a treballar pensant només en els oients i ha elogiat la tasca de la seva antecessora, Mònica Terribas.

"És un honor parlar des d'aquest micròfon i seure en aquesta cadira, per moltes punxes que tingui. Ho saben bé els que s'hi han assegut abans", ha dit la periodista, i ha defensat que en un "context difícil" com l'actual és "més necessari que mai el compromís dels serveis públics, com el que té aquesta casa i en especial aquesta meravella de programa que és El matí de Catalunya Ràdio".

"Caldrà i cal tenir ull crític, escoltar, preguntar i repreguntar, ser a prop de la gent, exigir responsabilitats als qui en tenen i donar veu a tothom, encara que no sempre agradi el que ens hagin de dir", ha subratllat, i ha afegit: "La ràdio pública es deu a la gent, pertany als oients. Tenim el deure de no fallar-los, treballem per a cadascú de vosaltres. Sou vosaltres el motiu de ser d'aquesta casa, l'únic que importa".

Reconeixement a Terribas

Per acabar l'editorial, Rosel ha recordat Mònica Terribas, que fa tot just un mes va abandonar el programa, de manera inesperada, denunciant que a l'emissora pública hi ha "engranatges" que "grinyolen". "Ella ha deixat el llistó molt amunt, ha obert el camí amb pas ferm per a més d'una generació de periodistes, i com tots els grans té el reconeixement indiscutible i el respecte de la professió i de l'audiència", ha dit Rosel.