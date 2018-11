La marca d’auriculars més popular té nom de poma

Diu la llegenda que Akio Morita, un dels dos fundadors de Sony, va demanar als seus enginyers un aparell portàtil amb auriculars per sentir òpera mentre jugava al golf. Segons una altra versió, era el seu soci Masaru Ibuka qui trobava massa gros el reproductor de cassets amb altaveu que s’enduia als viatges de negocis. Sigui una o altra la veritat, el walkman, el dispositiu que en va resultar l’any 1979, va aconseguir que fos socialment acceptable anar pel carrer amb uns auriculars posats. 22 anys després, llançant l’iPod amb capacitat per a milers de cançons, Apple en va popularitzar definitivament el costum, i ara els auriculars són el segon mitjà més utilitzat al món per escoltar música, superats únicament pels reproductors dels cotxes i molt per davant dels equips domèstics d’àudio, un segment de mercat que només la fal·lera pels altaveus connectats ha aconseguit rescatar de la marginalitat.

La prevalença d’aquesta manera d’escoltar música és tal que actualment només un 30% dels consumidors no disposen d’un joc d’auriculars. Ho assegura la consultora britànica MIDiA, que també ha fet una enquesta per esbrinar quines són les marques més populars. I el resultat indica que la història es repeteix: Apple ha tornat a desplaçar Sony de la primera posició del mercat, també en aquesta categoria. Entre les gammes EarPods i AirPods, la primera amb fils i la segona sense, però totes dues del característic color blanc immaculat, i la filial Beats Audio, el 24% dels consumidors tenen uns auriculars de l’empresa que fabrica l’iPhone, per sobre del 22% que en tenen uns de Sony, que té un catàleg que abasta des de models bàsics fins als models per a audiòfils que costen milers d’euros. Darrere trobem dues marques clàssiques d’electrònica de consum: Panasonic i Bose, aquesta molt centrada en els auriculars amb reducció de soroll. Entre les quatre sumen el 61% del mercat. La resta se la reparteixen una multitud de noms, encapçalats per SkullCandy, Sennheiser, AKG (propietat de Samsung) i Bang&Olufsen.

Cal dir que l’enquesta fa referència als auriculars que es compren per separat, sense comptar els que s’inclouen amb els telèfons mòbils. Si també es consideressin aquests, probablement el líder seria Samsung, que és qui ven més smartphones al món: 72,3 milions d’unitats només el trimestre passat. Amb aquest criteri, també seria el principal venedor mundial de càmeres fotogràfiques.

Una última dada sorprenent de l’estudi: Apple és l’única de les 20 marques d’auriculars més populars que no té una majoria de propietaris mascles. S’admeten apostes sobre els motius.