Marisa Rodríguez Palop presentarà ‘Informe semanal’

Marisa Rodríguez Palop serà la presentadora d’ Informe semanal a partir del setembre. La periodista extremenya subsituirà Rosa María Molló, que s’ha fet càrrec del programa de reportatges durant aquesta temporada però que a principis de juny va ser nomenada directora de comunicació corporativa de RTVE.

Rodríguez Palop acumula més de trenta anys de carrera a la corporació pública estatal. Hi va entrar el 1989 i, després d’una etapa com a editora i presentadora dels informatius territorials d’Extremadura i Andalusia, el 1997 va fer el salt a la redacció de Madrid com a responsable de la informació governamental. A més, va fer d’enviada especial en diversos esdeveniments. Entre el 2008 i el 2019 va treballar a les corresponsalies de Lisboa, Roma i París, i durant l’últim any ha sigut editora al canal 24 Horas i coordinadora d’informació de La mañana, a La 1.

Estrenat el 1973, Informe semanal començarà al setembre la 49a temporada.