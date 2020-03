Nova edició del premi periodístic María Luz Morales

260x366 María Luz Morales María Luz Morales

María Luz Morales va exercir com a directora de La Vanguardia des del juliol del 1936 fins al febrer del 1937. Esdevenia, així, la primera dona que comandava un mitjà d'aquestes dimensions. Per tal de retre-li homenatge, es convoca una nova edició –la quarta– del premi periodístic que du el nom d’aquesta reportera. El guardó distingeix aquells treballs ja publicats que versin sobre l’empoderament de les dones i els feminismes en qualsevol dels seus vessants, en un premi convocat per la Fundació Catalunya-La Pedrera i l’Observatori Cultural de Gènere (OCG), amb el suport del diari ARA.

"Estem vivint la recuperació d'un bon grapat d'escriptores i periodistes del nostre passat que el patriarcat ha esborrat", explica M. Àngels Cabré, directora de l'OCG. "Entre elles hi ha María Luz Morales, una de les més destacades i sense dubte la nostra gran periodista cultural, a banda d'autora polifacètica i de gran nivell literari. En el marc de la quarta onada feminista, aquesta recuperació ens permet entendre aquestes dones –inclosa Morales– com defensores de la condició femenina. És per això que vam posar-li a aquest premi feminista el seu nom, per reivindicar-la com una veu rellevant de l'alliberament femení".

Poden optar al premi tots els articles periodístics publicats al llarg del 2019 en qualsevol de les llengües de l’Estat. El jurat escollirà un primer premi i un accèssit, dotats amb 2.000 i 1.000 euros, respectivament. En aquesta edició, les candidatures seran avaluades per Marina Subirats, Esther Vera (directora de l’ARA), Marga Viza (directora de l’àrea de cultura de la Fundació Catalunya-La Pedrera), Marta Corcoy (presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya), Ariadna Oltra, Lluís Reales i M. Àngels Cabré (directora de l'Observatori Cultural de Gènere).

Els originals poden presentar-se fins al 31 de maig i l’acte de lliurament se celebrarà el 18 de juny a la Pedrera. Podeu consultar les bases completes de la convocatòria en aquest enllaç.

En l'anterior edició, Cristina Fallarás va endur-se el premi per l'article Femenino funeral: el lamentable recuento de las mujeres asesinadas durante 2017, que va aparèixer al diari Público. L'accèssit, que se centra en treballs publicats en formats no textual, va ser per al documental multimèdia Crossing the river. Mujeres africanas en lucha contra la mortalidad materna, publicat a l'espai Planeta futuro de la web d' El País.