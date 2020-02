L'Audiència de Madrid dona la raó a Mediapro en el conflicte per la final de Copa de l'any passat

L'Audiència Provincial de Madrid ha desestimat el recurs que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) havia presentat contra les mesures cautelars dictades el maig de l'any passat pel jutjat mercantil número 12 de Madrid, que van obligar la Federació a incloure Mediapro en la subhasta pels drets d'emissió de la final de la Copa del Rei de futbol. Segons explica la productora en un comunicat, la decisió de l'Audiència, que no es pot recórrer, "rebat punt per punt" els arguments de la RFEF, confirma que aquest organisme va incórrer en un "abús de posició dominant" i l'obliga a assumir els costos del procediment.

Tal com havia dictaminat el jutjat de primera instància, l'Audiència Provincial considera que la clàusula que va comportar l'exclusió de Mediapro de la subhasta de drets "es va fer ad hoc amb el propòsit deliberat de discriminar un competidor concret sense causa justificada". La clàusula en qüestió, que formava part de les bases del concurs, determinava que no podrien ser adjudicatàries dels drets de la final de Copa empreses o grups empresarials que haguessin sigut "sancionats penalment" o haguessin "reconegut les seves responsabilitats" en delictes com ara el suborn. Aquesta limitació afectava tant l'empresa matriu com qualsevol de les seves filials, en qualsevol lloc del món. US Imagina, filial de Mediapro, havia admès el 2018 que dos exdirectius (ja acomiadats) havien participat en un cas de suborns als Estats Units l'any 2015, tot i que l'empresa assegura que no en tenia constància.

Segons l'Audiència, però, "resulta desproporcionada l'exclusió de la licitació d'una determinada empresa només perquè una altra empresa del grup societari al qual pertany hagi sigut declarada penalment responsable". Segons Mediapro, aquesta resolució "avala la plena capacitació" de la productora per "participar en concursos d'adjudicació de contractes per part de la RFEF o qualsevol altre organisme esportiu".

Els drets, en l'aire

Després d'excloure Mediapro de la subhasta, la Federació va adjudicar els drets de la final a Televisió Espanyola. La productora va recórrer la decisió d'haver-la apartat del procediment, i només sis dies abans que es disputés el partit la justícia li va donar la raó i va ordenar anul·lar l'adjudicació i repetir la subhasta incloent-hi l'oferta de Mediapro. Després d'uns dies d'incertesa, 24 hores abans que comencés la final, la RFEF va confirmar l'adjudicació dels drets a TVE.

En el seu comunicat, Mediapro manifesta la seva "sorpresa" (tal com ja va fer en aquell moment) pel fet que la RFEF fes aquesta adjudicació directament "malgrat que l'oferta guanyadora no arribava al preu de reserva i sense anar a segona ronda", una decisió que la Federació va justificar per la falta de temps.

Aquest no és l'únic conflicte que enfronten Mediapro i la Federació Espanyola als jutjats: pocs dies després de la final de Copa, la productora va impugnar un altre concurs organitzat per la RFEF, el de l'adjudicació del servei del VAR, perquè considerava que les bases afavorien la seva única competidora.