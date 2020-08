Imputen Mediaset per haver difamat la família Franco en un reportatge de Cuatro

La titular del jutjat d'instrucció número 39 de Madrid investiga el grup Mediaset i una desena de periodistes per un delicte d'injúries i calúmnies amb publicitat contra la família de Francisco Franco. Segons va revelar el diari Público, la jutge havia citat a declarar tots els investigats (inclòs el president de Mediaset, Alejandro Echevarría, com a representant legal de la companyia) aquest dijous al matí, però a última hora la vista ha quedat ajornada sine die.

L'origen del cas és el reportatge La herencia de los Franco, emès dins del programa de Cuatro En el punto de mira el 23 juliol del 2018, en prime time. Segons els nets del dictador, l'emissió tenia "un clar contingut difamatori i de desprestigi" i incloïa "afirmacions pròpies i de tercers que en cap moment s'ajusten a la veritat", i per això es van querellar contra Mediaset, els responsables del programa i alguns dels testimonis que hi apareixien.

En un primer moment la justícia no va admetre la querella, perquè no hi veia indicis de cap delicte d'injúries, però els Franco van apel·lar davant de l'Audiència Provincial de Madrid, que els va donar la raó i va ordenar investigar els fets.