La reaparició del Julián marca el retorn d’'El Ministerio del Tiempo'

La 1 estrena aquest dimarts a les 22.35 h la quarta temporada d’ El Ministerio del Tiempo, que arriba després d'un parèntesi de dos anys i mig i marcada per la reaparició del Julián, l'exagent del ministeri interpretat per Rodolfo Sancho que, suposadament, havia mort a l'inici de la tercera temporada.

El Julián es reincorporarà a la feina al costat dels seus antics companys, l'Amelia (Aura Garrido) i l'Alonso (Nacho Fresneda), però també dels nous agents que el ministeri havia reclutat més recentment, com el Pacino (Hugo Silva) i la Lola (Macarena García). A més, durant la temporada se'ls unirà Manuela Vellés, en el paper de Carolina. La nova entrega consta de vuit capítols, en els quals els agents entraran en contacte amb personatges com Francisco Franco, Pedro Almodóvar, Pablo Picasso o Clara Campoamor, entre d'altres.

Els nous episodis, produïts per RTVE amb la col·laboració de Globomedia (The Mediapro Studio) i Onza, s'han rodat únicament en espais reals, sense recórrer als platós. La sèrie, creada per Javier Olivares i dirigida per Marc Vigil, es podrà seguir també a través de la HBO, que n'estrenarà els capítols l'endemà de l'emissió per TVE.