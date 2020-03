26.000 nens madrilenys van veure 'Supervivientes' a partir de les 2 de la matinada el primer dia sense escola

El tancament de les escoles a causa del coronavirus ha tingut impacte sobre l'audiència televisiva. A falta de dades referides a Catalunya (on la mesura ha entrat en vigor aquest divendres), un informe de la consultora GECA analitza com va canviar el consum de televisió entre els madrilenys d'entre 4 i 12 anys aquest dimecres, en el primer dia d'aules clausurades a la Comunitat de Madrid.

L'audiència d'aquesta franja d'edat en aquell territori es va doblar respecte a la setmana anterior: de 72 minuts per persona i dia es va passar a 143, i la mitjana d'espectadors va passar de 31.600 a 63.000 al global del dia. El que crida més l'atenció, però, és com es va redistribuir el consum de televisió arran d'aquesta situació. Dimecres de la setmana passada, 4 de març, vuit dels deu programes més vistos pels madrilenys de menys de 12 anys corresponien a canals infantils, i els altres dos eren la segona edició del Telediario (La 1) i El hormiguero (Antena 3). Set dies més tard, el rànquing estava format per quatre emissions de canals infantils i sis de Telecinco (que van ocupar tots els llocs entre el segon i el setè).

En aquest sentit, destaca especialment l'audiència que va tenir Supervivientes: Diario, que va començar a les 2.02 h de la matinada i va reunir 26.000 espectadors madrilenys d'entre 4 i 12 anys. Va ser el cinquè programa més vist del dia per aquest col·lectiu. De fet, pràcticament tota l'oferta nocturna de Telecinco apareix al top 10: 30.000 nens van veure l'informatiu, 34.000 van seguir Ven a cenar conmigo: Gourmet edition (que va ocupar el segon lloc del rànquing), 26.000 van estar pendents de la reemissió d'un capítol antic d'aquest format (que va començar a les 0.36 h) i 26.000 més van sintonitzar Supervivientes. A més, 23.000 nens van seguir l'informatiu del migdia del canal de Mediaset, i la mateixa quantitat va continuar mirant la cadena a continuació, per veure Sálvame limón. El programa més vist d'aquell dia pels nens madrilenys va ser Campamento Kikiwaka, de Disney Channel, amb 35.000 espectadors.