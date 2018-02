Uns nous Jocs Olímpics d'Hivern plens de biquinis

260x366 Lindsey Vonn segueix escrivint la seva llegenda i ja porta 78 triomfs en la Copa del món d'esquí Lindsey Vonn segueix escrivint la seva llegenda i ja porta 78 triomfs en la Copa del món d'esquí

Lisa Zimmermann aspirava a guanyar la medalla d'or en els Jocs Olímpics de Pyeongchang, després d'haver-la obtingut al campionat del món de Kreischberg. Una lesió al genoll, però, li ha impedit participar-hi. Titular de 'Mundo deportivo': "Una esquiadora alemanya ofega les seves penes posant nua per a 'Playboy'".

Per sort, el mateix diari –en una altra peça– mostra genuïna preocupació per la medallista i, sobretot, per l'interès de la competició, atesa la seva renúncia: "En absència de l'esquiadora de 'freestyle' alemanya Lisa Zimmerrmann, baixa per lesió i que ha posat nua per a l'edició germana de 'Playboy', aquestes són les sis atletes més sexis que participen en els Jocs Olímpics d'Hivern de 2018". S'acompanya d'una cinquantena de fotografies extretes d'Instagram –o sigui, agafades de franc– que suggereixen de tot menys hivern.

La també esquiadora Lindsey Vonn, de Mossouri, atresora a la seva vitrina una trentena de títols i medalles, sumant-hi les olímpiques i les dels diversos mundials. Només hi ha sis dones que hagin guanyat totes i cadascuna de les cinc disciplines de la Copa del Món de la seva especialitat. El diari 'As' li dedica la següent notícia: "Lindsey Vonn busca parella a través de Twitter".

Anastasia Bryzgalova és una de les estrelles russes del cúrling i or en el campionat mundial del 2016, en la categoria de dobles, on competeix amb la seva parella. Titular de 'La Vanguardia': "Anastasia Bryzgalova, la sexi jugadora de cúrling que ha enamorat en els Jocs Olímpics d'Hivern". La peça fa notar, però, un aspecte de gran rellevància esportiva: les semblances físiques entre l'atleta i l'Angelina Jolie de joventut. "La seva bonica cara ha captivat milions d'espectadors que segueixen l'esdeveniment esportiu", diu la peça.

Després direu que la premsa no s'ocupa de l'esport femení.