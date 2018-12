8TV enceta una nova etapa de mínims, ara sense informatius

El canal privat 8TV obre una nova etapa des d’avui que suposa l’enèsim intent de la cadena del Grupo Godó per quadrar ingressos i despeses, ja que és un canal deficitari des de la seva posada en marxa -amb el nom de City TV-, l’any 2001. En aquesta ocasió s’ha decidit prescindir dels dos programes informatius que emetien al vespre: 8 al dia, presentat per Jordi Armenteras, i La nit a 8TV, amb Pol Marsà.

Tots dos s’acomiaden avui, amb el consol d’haver millorat la mitjana de la cadena, però no de manera suficient. 8 al dia ha aconseguit 33.000 espectadors de mitjana i una quota de pantalla de l’1,5%. La nit a 8TV en va sumar 40.000, amb un share del 2,2%. La cadena, que havia arribat a un 3,5% de mitjana diària quan tenia en marxa els programes de Josep Cuní i Alfons Arús, actualment lluita per no baixar del 0,8%, la qual cosa la converteix en la 24a televisió més vista de 32, i supera només BeMad, Gol, 24h, Esport3, Teledeporte, Ten i Real Madrid.

A partir d’ara es nodrirà principalment de continguts enllaunats, sobretot sèries i pel·lícules. En aquest sentit, s’està treballant amb un acord per incorporar films clàssic i europeus -que si bé no donen un rèdit d’audiència important, sí que aporten prestigi- i se seguirà apostant per les sèries angleses. Així, es podrà veure The great train robbery -emesa per TV3 l’any passat-, es reposarà la tercera temporada de The killing i s’estrenarà Zen, un thriller protagonitzat per un detectiu que treballa a Roma.

La principal estrena del 2019, però, serà el programa L’amo del poble. Presentat per Elisabet Carnicer, cada setmana recalarà en una població catalana per mirar de trobar personatges que expliquin aspectes curiosos del poble. Ho farà acompanyada de Tony Corvillo i del personatge del Jofre. El format, que guarda semblances amb El foraster però promet una mirada més antropològica, es podrà veure diàriament amb una píndola de quinze minuts en l’ access prime time i també, un cop per setmana, en prime time, en un episodi de 50 minuts.

Un altre producte que es vol estrenar, també per donar un color determinat al canal, són els documentals. A través d’un acord amb el festival Docs Barcelona s’han comprat els drets d’emissió de setze documentals, que s’oferiran en prime time. Es tracta de peces amb històries extremes, com la d’un jueu ortodox que va enganyar la seva família dient que havia ingressat a Oxford quan en realitat viatjava a Tailàndia per fer-se una reassignació de sexe. La noia gravava, aleshores, la reacció de la família al rebre’l a l’aeroport.