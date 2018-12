Tot un país bolcat en la lluita contra el càncer

TV3 i Catalunya Ràdio celebren aquest diumenge la 27a edició de 'La Marató', que en aquesta ocasió se centra en la divulgació sobre el càncer i té com a objectiu la recaptació de fons per lluitar contra aquesta malaltia. Ramon Gener i Gemma Nierga conduiran el programa de TV3, que començarà a les deu del matí i s'acabarà cap a la una de la matinada, mentre que Roger Escapa es farà càrrec del vessant radiofònic de 'La Marató', amb una edició especial d''El suplement' de Catalunya Ràdio que s'emetrà de 8 h a 13 h.

Ells seran les cares més visibles de 'La Marató', però el programa mobilitzarà milers de persones arreu de Catalunya, començant per l’extens equip del programa i continuant per la llarga llista de professionals de TV3 i Catalunya Ràdio que hi col·laboraran mitjançant connexions en directe, reportatges o visites al plató. En les 15 hores que durarà l’emissió televisiva, passaran pel plató 1 de TV3 unes 380 persones, entre les quals hi haurà 20 testimonis i 26 metges i investigadors. També hi ha previstes 25 actuacions musicals i teatrals, amb noms com Tricicle, Doctor Prats, Sabor de Gràcia, Blaumut, la Coral Sant Jordi i Elena Gadel.

Un altre element imprescindible de 'La Marató' són els voluntaris. Durant tot el dia, 3.400 persones atendran les 1.001 línies del 905 11 50 50 que s’han habilitat a la Fira de Barcelona, el Palau de Congressos de Girona, la Universitat de Lleida i el port de Tarragona. El telèfon serà la principal via per fer aportacions econòmiques, però també es podrà col·laborar amb el programa a través dels centenars d’activitats populars que s’han organitzat arreu de Catalunya (i també en deu ciutats de l’estranger). Tot això porta el director del programa, Xavi Abad, a afirmar que 'La Marató' ja no és tan sols un programa de TV3, sinó que s’ha convertit en un projecte “del país, de la gent”.