'Supervivientes' amarga l'estrena de 'Pasapalabra'

Pasapalabra va estrenar aquest dimecres a la nit la seva nova etapa a Antena 3 amb un gran resultat d'audiència: 3.158.000 espectadors i un 19,6% de quota de pantalla al conjunt d'Espanya. Tal com destaca Atresmedia, això converteix el concurs en la millor estrena televisiva "en més d'un any", però va ser insuficient per liderar el prime time: aquesta posició de privilegi va recaure, una vegada més, en Supervivientes, que es va treure de la màniga una gala especial en dimecres precisament per plantar cara a la nova aposta de la competència. I va sortir bé: el reality va aportar a Telecinco 4.013.000 persones i un 22,4% de share, i va ser el programa més vist del dia.

De fet, durant la franja en què tots dos espais van competir directament (de 23 h a 23.30 h), l'avantatge de Supervivientes va ser encara molt més contundent: Pasapalabra es va situar durant el seu primer tram en un 17,9% de quota, mentre que el seu rival arribava al 26%. En canvi, el concurs d'Antena 3 es va imposar de forma molt clara durant la mitja hora final, en què va passar a enfrontar-se amb la sèrie de Telecinco Lejos de ti. En aquest tram, el concurs que presenta Roberto Leal va créixer fins al 21,4% de quota, mentre el canal de Mediaset es quedava en un 12,6%. Segons Antena 3, durant l'emissió del rosco, la prova final de Pasapalabra, el concurs va arribar al 23% de share.

Tant Telecinco com Antena 3 van jugar al límit de la llei per treure el màxim profit de les seves cartes. El canal de Mediaset havia anunciat que la seva gala de Supervivientes (que no tenia cap altra finalitat que trepitjar l'estrena de Pasapalabra) s'acabaria a les 22.40 h, però la va allargar 50 minuts més, fins a les 23.30 h, moment en què va donar pas a Lejos de ti (que va començar, doncs, molt més tard del que s'havia anunciat i es va acabar passada la una de la matinada). Antena 3, per la seva banda, havia programat el debut de Pasapalabra per a les 22.45 h, de manera que, sobre el paper, ja no s'havia d'enfrontar amb el reality. Finalment, el concurs va arrencar a les 23.01 h, la qual cosa va permetre a la cadena reduir tant com va poder el duel directe amb Supervivientes.

'Tabús' s'imposa a Catalunya

Pel que fa a Catalunya, Supervivientes també va treure més bon resultat que Pasapalabra, però el lideratge del prime time va ser per a Tabús. El programa de TV3 va fer el seu mínim de la temporada, amb 463.000 espectadors i un 17,5% de quota, però va superar els seus dos rivals en tot moment. Un cop es va acabar, a les 23.13 h, Supervivientes (que, de mitjana, va tenir 412.000 seguidors) es va enfilar fins a la primera posició, i a partir de les 23.30 h el primer lloc va ser també per al final de Pasapalabra. El concurs va debutar amb 363.000 espectadors, però durant els últims minuts va arribar a fregar el 20% de share i això va fer que, de mitjana, obtingués un 17%, per sobre del 16,1% de Supervivientes.