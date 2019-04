La justícia amenaça la continuïtat de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' podria tenir els dies comptats. Fa anys que el grup Mediaset, que emet el concurs a Espanya a través del seu principal canal, Telecinco, manté un litigi judicial amb el grup britànic ITV Global Entertainment, propietari dels drets del format. El cas ha arribat fins al Tribunal Suprem, que, segons ha avançat el diari 'Expansión', ha admès a tràmit parcialment el recurs que havia presentat Mediaset contra la sentència emesa el 2016 per l'Audiència Provincial de Madrid, però n'ha rebutjat la major part.

Entre els punts que el Suprem no ha admès hi ha la revisió de la decisió de l'Audiència Provincial d'ordenar a Mediaset que "cessi immediatament" l'emissió de 'Pasapalabra' i de qualsevol altre programa amb el mateix format o amb el mateix títol. L'alt tribunal, doncs, dona per bona aquesta decisió, que passa a ser ferma. Segons 'Expansión', ITV podria sol·licitar que, encara que el cas continuï obert, les qüestions que ja són fermes s'executin de forma provisional. De moment, però, aquesta petició no s'ha produït.

'Pasapalabra' es va començar a emetre a Espanya l'any 2000 a través d'Antena 3, però set anys més tard va fer el salt a Telecinco. El 2009, Mediaset va decidir rescindir el contracte amb ITV perquè considerava que l'empresa britànica no era titular ni del nom del programa (creat per la companyia italiana RTI, filial del mateix grup Mediaset), ni de la prova més icònica del format, el 'rosco' final, que està registrat a nom de l'holandesa MC&F.

ITV va portar el cas al jutjat mercantil número 6 de Madrid, que el 2014 va ordenar el cessament de l'emissió del programa i va imposar a Mediaset diverses sancions econòmiques per valor de 15 milions d'euros. Posteriorment l'Audiència Provincial va ratificar l'ordre de tancament del programa, però va rebaixar a set milions la indemnització. Per aquest motiu, totes dues parts van recórrer al Suprem, que ha rebutjat el recurs d'ITV (que reclamava que es tornés a fixar en 15 milions d'euros la quantitat que li havia de pagar Mediaset) i ha inadmès també la petició del grup espanyol d'anul·lar l'ordre de cessament del programa. El Tribunal, doncs, només ha de decidir quina indemnització imposa a Mediaset.

'Expansión' assenyala que, en funció del criteri del Tribunal, aquesta quantitat podria arribar a 16 milions d'euros, que correspondrien a l'anomenat 'royalty hipotètic', és a dir, l'equivalent al que Mediaset hauria hagut de pagar a ITV per explotar els drets de 'Pasapalabra' des que es va presentar la demanda, el 2012, fins ara. En un comunicat, però, Mediaset adverteix que "la publicació d'una suposada quantitat indemnitzadora relativa a una possible condemna és purament especulativa". La cadena assenyala que la revisió de la sentència podria significar, fins i tot, que Mediaset "no hagués d'abonar a ITV cap indemnització per l'ús del format i el títol del programa, ja que en la seva demanda inicial ITV no va sol·licitar el pagament d'un 'royalty hipotètic', l'única variant d'indemnització a què es podria haver acollit, ja que ITV no té capacitat d'explotació per si mateixa del format de 'Pasapalabra' perquè no té un canal de televisió a Espanya en què emetre el programa".

Mediaset nega també que la sentència de l'Audiència Provincial hagi passat a ser ferma (si més no parcialment), després que el TS hagi rebutjat revisar la part que fa referència al cessament d'emissions, i per tant, en la seva opinió, tampoc és "executable".