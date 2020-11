L'estat espanyol perseguirà "campanyes de desinformació" de "potències estrangeres"

El nou pla d'actuació contra les fake news que va presentar dijous el govern espanyol lluitarà contra les "campanyes de desinformació" que afectin "la seguretat nacional". Així ho ha explicat aquest divendres el departament de Seguretat Nacional, dirigit per Miguel Ángel Ballesteros, després que el nou pla hagi aixecat polèmica per un hipotètic control dels mitjans. Segons recull l'agència Efe, el pla contra la desinformació tractarà de detectar ingerències externes que perjudiquin els interessos i la sobirania nacional. El PP i Ciutadans han anunciat que denunciaran el pla a Europa perquè consideren que l'executiu de Sánchez s'atribueix la potestat de decidir què és informació falsa. També diuen que aquest pla és un intent de controlar els mitjans de comunicació.

Contra aquestes afirmacions, el departament de Seguretat Nacional ha subratllat que es tracta d'un "perfeccionament del procés que Espanya va crear fa quasi dos anys". Les fonts del departament han insistit que l'objectiu del pla no són les notícies falses "que es desmunten soles", sinó les campanyes de desinformació molt més sofisticades. També han destacat el caràcter tècnic del procediment que ha elaborat el Consell de Seguretat Nacional i descarten que hi hagi hagut cap directriu política a l'hora de preparar-lo.

El nou pla, aprovat aquest dijous, preveu la possibilitat de demanar la col·laboració dels mitjans de comunicació quan es consideri necessari o important per perseguir la "difusió deliberada, a gran escala i sistemàtica de la desinformació amb la finalitat d'influir la societat amb fins interessats i espuris". Segons el govern espanyol, el pla neix amb la intenció de donar resposta als requeriments de la Unió Europea, que l'any 2018 va aprovar un pla d'acció contra la desinformació que incloïa sobretot mesures per lluitar contra les fake news en el context dels processos electorals europeus.

Campanya de desinformació contra la vacuna del coronavirus

En els últims dos anys, experts de Seguretat Nacional han detectat alguna forta campanya de desinformació procedent de l'estranger, tot i que cap ha estat relacionada amb els tres processos electorals de l'any passat. Actualment la Unió Europea té sospites d'una campanya de desinformació contra la vacuna del coronavirus. En cas d'haver-la de combatre s'hauria de fer amb un mecanisme conjunt entre els governs i els mitjans de comunicació, segons expliquen les fonts de Seguretat Nacional.

Les mateixes fonts asseguren que aquest nou mecanisme no afecta els drets fonamentals i remarquen que el govern espanyol té "l'obligació" de protegir la societat i els seus valors democràtics davant les informacions falses. Des del departament de Seguretat Nacional també expliquen que a la Comissió Europea hi ha un grup específic de persones dedicat a combatre la desinformació, i als estats membres hi ha una xarxa de 6.000 persones distribuïdes en nou grups que treballen totes aquestes qüestions.