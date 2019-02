La plataforma d'esports en 'streaming' Dazn arriba a Espanya amb un preu de 4,99 euros al mes

La plataforma en 'streaming' Dazn ja ha arribat a Espanya. Aquest nou servei de continguts audiovisuals especialitzat en l'àmbit dels esports s'ha presentat aquest dimecres al migdia i ja ha posat en marxa el seu portal. Una de les grans incògnites que s'ha revelat és el preu: la subscripció a la plataforma costarà 4,99 euros mensuals (amb el primer mes gratuït) i no tindrà compromís de permanència. Per aquest preu es podran registrar al servei fins a cinc dispositius diferents, i se'n podran utilitzar dos de manera simultània.

Dazn, un nou gegant de l'‘streaming’ que vol copar els drets esportius

El gran al·licient amb què Dazn aterra a l'Estat és el Mundial de motociclisme, que arrenca el 10 de març i que durant els tres anys vinent s'emetrà en exclusiva per aquesta plataforma (tret de dos Grans Premis, el de l'Argentina i el del País Valencià, que aquesta temporada s'emetran també en obert a TV3 i BeMad). Entre els seus continguts hi haurà altres proves de motociclisme (com el Mundial de Superbikes, el FIM CEV Repsol, la Red Bull Rookies Cup i l'Asian Talent Cup); el Mundial de ral·lis; competicions de futbol com la Premier League anglesa (amb tots els partits en exclusiva i en directe a partir de la temporada vinent), la FA Cup i la Copa d'Itàlia; l'Eurolliga de bàsquet (també en exclusiva, a partir de la tardor vinent i durant quatre anys), el Mundial de bàsquet d'aquest estiu i esports de combat.

A banda de les retransmissions esportives, l'oferta de la plataforma inclourà alguns continguts de producció pròpia, entre els quals hi ha la sèrie documental de tres capítols 'Lo llevamos en la sangre', protagonitzada pels pilots de motociclisme Marc Márquez, Jorge Lorenzo i Àlex Crivillé.

Dazn aterrarà a Espanya el 2019 amb l'emissió de MotoGP

Segons la plataforma tots aquests continguts, que s'oferiran en qualitat FullHD, es podran veure en "pràcticament tots els dispositius connectats a internet", des de televisors intel·ligents fins a ordinadors, tauletes, telèfons mòbils (tant Android com iOS) i consoles com PlayStation 4 i Xbox 2, i també mitjançant aparells com Amazon Fire TV i Apple TV. Totes les transmissions de competicions esportives es podran seguir en directe o recuperar posteriorment a la carta.

"Una nova era"

"L'arribada de Dazn marcarà una nova era. En tots els països on hem aterrat hem aconseguit augmentar les audiències dels esports que hi hem emès", ha afirmat durant la presentació de la plataforma la vicepresidenta executiva de Dazn al sud d'Europa, la italiana Veronica Diquattro: "Som aficionats a l'esport i el nostre objectiu és retornar l'esport als espanyols, amb una flexibilitat i control totals".



La plataforma també ha confirmat que al capdavant de les retransmissions del Mundial de MotoGP hi haurà Ernest Riveras, que fins ara desenvolupava la mateixa feina a Movistar+, la plataforma que ha tingut els drets de la competició els últims anys. L'acompanyaran la periodista Izaskun Ruiz, els analistes Borja González, Carles Pérez i Juan Martínez, i els expilots Carles Checa i Àlex Crivillé.

Carmelo Ezpeleta, el president de Dorna, l'empresa que gestiona el Mundial de MotoGP, ha assegurat que amb l'arribada de Dazn aquesta competició farà "un pas endavant". "Hem arribat a acords molt de pressa per emetre dos Grans Premis en obert i oferir reportatges durant tots els dies de competició, i creiem que és el moment ideal per signar aquesta mena d'acords. Amb Dazn creiem que entrem en el futur de l'esport a la televisió", ha afegit Ezpeleta.

"En les transmissions esportives s'ha de veure quin camí segueix el món de l'esport, i ara estem veient un canvi semblant al que es va produir quan es va passar de la televisió en obert a la de pagament", ha reflexionat per la seva banda el president de l'Eurolliga, Jordi Bertomeu. Segons el seu punt de vista, la nova plataforma "ofereix una gran versatilitat de continguts" que hauria de permetre "incrementar les audiències" del bàsquet, que ha recordat que era "el segon" esport d'equip en termes d'audiència.

Un servei en expansió

Dazn va néixer el 2016 i en una primera etapa oferia serveis únicament a Alemanya, Àustria, Suïssa i el Japó. L'any següent es va estendre al Canadà, i el 2018 va començar a funcionar als Estats Units i a Itàlia. Després del seu aterratge a Espanya, els pròxims mesos aterrarà al Brasil. Segons Veronica Diquattro, l'objectiu de la companyia és ser present en una vintena de països a finals de l'any que ve.

La plataforma compta amb cinc esportistes de primer nivell com a "ambaixadors mundials", encarregats de donar a conèixer la marca a tot arreu: fa unes setmanes va anunciar el fitxatge de Marc Márquez, que se sumava a Cristiano Ronaldo i el boxejador mexicà Canelo. Durant l'acte d'aquest dimecres a Madrid s'han revelat dos noms més: Neymar i José Mourinho.