El podcast de cor irreverent 'Rumescu' torna a iCat

Es van estrenar durant el confinament i aquest dimecres tornen a iCat amb una segona temporada. El podcast Rumescu, que es defineix com "l'espai d'humor que parodia el programa del cor que Catalunya encara no té", engega una nova entrega en què seguiran traient suc dels tòpics de la premsa rosa i intentaran "desestabilitzar l' star system català". C onduit per Gerard Serra, Aida Fita, Roger Gil i Marc Andreu, el programa s'estructura en capítols de 20 minuts que es poden consumir en format d'àudio, a través de la web del programa, d'Ivoox i Spotify, i de vídeo, a través de la web de la CCMA.

La nova temporada arrenca amb la paparazzi del programa, Aida Fita, perseguint Silvia Abril i amb la promesa del fitxatge sorpresa d'un nou col·laborador que va ser un ídol televisiu als anys 90. Per la seva banda, Gerard Serra, que s'autoanomena "e l coach de les estrelles", començarà la temporada buscant-li parella a Joel Díaz, reporter de l' APM?

💥Dimecres a les 20h estrenem nova temporada amb un FITXATGE ESTRELLA 🌟 pic.twitter.com/bYDjA7g2EW — Rumescu 💞 (@Rumescu) January 14, 2021

Durant la primera temporada el programa va comptar amb la col·laboració del duet Ladilla Rusa, amb els quals van crear el hit viral Carlitos Cuevas, dedicada a l'actor de Merlí, a qui consideren "el Macaulay Culkin català".