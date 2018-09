Després que l'any passat es traslladessin per primer cop en 64 anys d'història a Sevilla, els premis Ondas tornaran a Barcelona, segons ha informat 'La Vanguardia' i ha confirmat Europa Press. D'aquesta manera, els guardons que atorga anualment el grup Prisa tornen a la seva seu original.

Tot i que en el seu moment el grup de comunicació no dona cap explicació sobre el motiu del canvi de seu, el trasllat inesperat va coincidir amb el punt més àlgid del conflicte polític entre Catalunya i Espanya. De fet, abans que es comuniqués que els premis s'entregarien a Sevilla, s'esperava que la gala se celebrés al Gran Teatre del Liceu, com era tradició. Segons 'La Vanguardia', enguany els premis Ondas tornaran al seu emplaçament habitual, que ja ha sigut llogat per al mes de novembre.

Els premis, creats el 1954, estan impulsats per Ràdio Barcelona, l'emissora de ràdio més antiga de l'Estat, que forma part de la Cadena SER. El seu objectiu és reconèixer i donar visibilitat a produccions radiofòniques, musicals i televisives, tant nacionals com internacionals, que aportin elements innovadors.