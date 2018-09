Una presentadora belga esclata contra els insults racistes que rep diàriament

Cécile Djunga, la presentadora del temps de la televisió pública belga, ha decidit denunciar públicament els insults racistes que suporta des de fa més d'un any. En un vídeo que ha publicat al seu perfil de Facebook, la presentadora explica la gota que ha fet vessar el got: una espectadora va trucar a la televisió per queixar-se que Djunga era "massa negra" i només veia la seva roba a la pantalla.

"Al principi em va fer gràcia, però després vaig tocar fons", confessa Djunga, que assegura que després d'un any de rebre missatges racistes ha decidit deixar de callar i denunciar-ho. "Hi ha molta gent que creu que el racisme no existeix a Bèlgica, però això és mentida. Hi ha gent racista, misogínia, discriminació, i això s'ha d'aturar", assegura en el vídeo, que s'ha fet viral i que han vist més d'un milió de persones.

La presentadora reclama que el debat sobre el racisme no se centri en el seu cas, sinó que aquest serveixi de punt de partida per reflexionar sobre la discriminació que pateixen moltes persones a Bèlgica. "A la gent que és tancada d'esperit els hem de demostrar que volem una Bèlgica oberta", demana Djunga, que assegura que està farta de rebre missatges com "torna al teu país". "No és la meva lluita, és la nostra lluita per la tolerància, per l'obertura, per tot això. I estic molt contenta que la gent es conscienciï i tingui ganes de mobilitzar-se", diu.

Arran de la publicació del vídeo, la presentadora, que també és coneguda pels seus espectacles d''stand-up', ha rebut el suport del seu cap, Jean-Paul Philippot. "No hi ha lloc per a aquest torrent de fang, a Bèlgica –ha dit a la ràdio belga–. El racisme és un crim, castigat per la llei", ha recordat.

El primer ministre de Bèlgica, Charles Michel, ha assegurat que es tracta d'uns "fets greus i d'un comportament inacceptable", i ha remarcat que "el govern està mobilitzat contra tota forma de racisme, d'antisemitisme i de xenofòbia".