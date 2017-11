El consell professional de Catalunya Ràdio rebutja la "censura" imposada per la Junta Electoral

El consell professional de Catalunya Ràdio considera que la resolució de la Junta Electoral Central que prohibeix a aquesta emissora i a TV3 utilitzar les paraules 'president' i 'consellers' per referir-se als membres del Govern cessat per l'article 155 és "una ingerència greu en el criteri periodístic de les redaccions" i un nou intent "d'influir" en la seva feina "en benefici dels interessos dels partits que presenten aquesta mena de queixes".

La resolució de la JEC que impedeix utilitzar algunes expressions i paraules és una greu ingerència en el nostre criteri periodístic. No volem cotilles a la llibertat d'expressió. Rebutgem la censura. Reclamem que se'ns deixi treballar sense intromissions polítiques de cap mena pic.twitter.com/3Sw6OHNprK — Consell Prof. CR (@ConsellProfCR) 29 de novembre de 2017

En un comunicat, l'organisme que representa els periodistes de l'emissora pública i vetlla per la qualitat de la informació que difon Catalunya Ràdio reclama que els professionals de l'emissora puguin "treballar amb el màxim rigor periodístic sense intromissions polítiques de cap mena".

"Prohibir l'ús de determinades paraules és una cotilla a la llibertat d'expressió que ens sembla del tot inacceptable tant per a nosaltres com per a la societat per a la qual treballem. Rebutgem la censura, les llistes negres de paraules prohibides i reivindiquem el periodisme lliure i no polititzat", afegeix el comunicat.