10 propostes per a un 2018 seriòfil

Les cadenes nord-americanes no donen senyals de voler rebaixar el ritme de producció de sèries, malgrat que aquest any s’ha arribat a xifres rècord d’emissió, amb més de 500 noves ficcions estrenades des del començament del 2017. Amb aquest antecedent, el 2018 arriba amb una maleta plena de noves propostes, amb el format d’antologia i els reboots com les apostes guanyadores. Fem un repàs de 10 sèries que no s’han de perdre de vista durant el 2018.

‘The assassination of Gianni Versace’

La mort del dissenyador italià vista per Ryan Murphy

Les sèries d’antologia són una de les especialitats de Ryan Murphy, com ha demostrat amb American horror story i American crime story, de la qual estrenarà una nova temporada el 2018. Si a la primera entrega, The people vs. O.J. Simpson, explicava el judici contra un dels jugadors de futbol americà més populars del país, en aquesta ocasió s’endinsa en els secrets de la mort de Gianni Versace, que va ser assassinat l’estiu del 1997 davant la seva mansió de Miami. Murphy condimenta una història morbosa amb un repartiment amb dos noms que sobresurten: Penélope Cruz, que es transforma en Donatella Versace, i Ricky Martin, que és Antonio d’Amico, la parella del dissenyador. La temporada, que tindrà nou episodis, s’estrenarà als Estats Units el 17 de gener.

‘Roseanne’

La família Conner torna a la televisió 20 anys després

Una de les comèdies més icòniques de les dècades dels 80 i els 90 tindrà una segona vida a la petita pantalla amb el seu repartiment al complet, encapçalat per la seva creadora i protagonista, Roseanne Barr. La sèrie, que es va acomiadar de la televisió l’any 1997, tindrà un revival gràcies a la NBC, la seva cadena original, que s’estrenarà el març del 2018. La nova entrega obviarà alguns detalls del final, com ara la mort del Dan, el personatge que interpretava John Goodman. En l’últim episodi de la novena temporada, els espectadors descobrien que el marit de la Roseanne havia mort d’un atac de cor i que ella havia escrit tota la història de la família com una manera de superar-ne la pèrdua. Com a curiositat, la desena temporada de Roseanne reunirà les dues actrius que van interpretar el personatge de Becky Conner, la filla gran de la família. Sarah Chalke, que va assumir el personatge entre la sisena i la novena temporada, tindrà un nou paper a la ficció. Serà l’Andrea, una dona casada que contracta la Becky (Lecy Goranson) com a ventre de lloguer.

Una de les impulsores del retorn ha sigut Sara Gilbert, la Darlene, la filla mitjana dels Conner. De fet, una bona part de la nova trama girarà al voltant del seu personatge i de la seva relació amb el seu marit, el David, interpretat per Johnny Galecky. L’actor, famós per ser el Leonard de The Big Bang theory, reprèn el paper amb el qual va debutar a la televisió quan era un adolescent. La parella estarà acompanyada dels seus fills, la Harris, de 14 anys, i el Mark, que es defineix com una persona de gènere fluid. La inclusió d’aquest personatge ha causat controvèrsia i una associació conservadora ja ha demanat que es boicotegi la sèrie.

‘Mosaic’

El projecte interactiu de Steven Soderbergh

El 23 de gener HBO Espanya estrenarà la nova proposta de Soderbergh per a la petita pantalla, un projecte que va més enllà d’una simple sèrie. Mosaic està plantejada com una ficció interactiva i per això té una aplicació pròpia a través de la qual els espectadors poden escollir quina direcció ha de seguir l’argument un cop han vist el primer episodi. La sèrie arrenca amb un primer capítol protagonitzat per Olivia Lake, una il·lustradora de literatura infantil, a qui dona vida Sharon Stone, que viu en una petita comunitat d’un poble de muntanya. Després de Cap d’Any l’Olivia desapareixerà, i deixarà com a rastre el seu estudi ple de sang. El detectiu Nate Henry serà l’encarregat d’investigar què ha passat.

Soderbergh assegura que la seva intenció no és que l’espectador esculli la seva aventura, com passava a la famosa col·lecció de llibres juvenils, sinó que en realitat es tracta que l’usuari actuï com si fos un detectiu, escollint diferents punts de vista per avançar i consultant totes les proves relacionades amb el cas, com les gravacions, les fotografies i els retalls de premsa.

‘Altered carbon’

Netflix s’endinsa en el món ciberpunk de Richard K. Morgan

La nova sèrie de la plataforma per streaming viatja 300 anys cap endavant per plantejar un món futur en què la tecnologia ha transformat la societat. Basada en la novel·la homònima de Richard K. Morgan, Altered carbon, que s’estrena el 2 de febrer, presenta un món en què la consciència es pot digitalitzar, els cossos es poden intercanviar i la mort ja no és permanent.

El protagonista d’aquesta història de ciència-ficció és Takeshi Kovacs, interpretat per Will Yun Lee i per Joel Kinnaman. El personatge és l’únic soldat supervivent d’un grup d’elit que va ser derrotat en un alçament contra el nou ordre mundial. La ment de Kovacs va ser condemnada a presó durant segles fins que Laurens Brancroft, un milionari de llarga vida, li ofereix l’oportunitat de tornar a viure. A canvi, Kovacs haurà de resoldre l’assassinat de Brancroft.

‘Rise’

El drama teatral que recupera l’esperit de ‘Glee’

Josh Radnor, el romàntic Ted Mosby de Cómo conocí a vuestra madre, es posa al capdavant d’un drama juvenil que s’ambienta en el grup de teatre d’un institut de classe treballadora. La sèrie, una producció del responsable de Friday night lights, explica la història d’un professor apassionat per la seva feina, Lou Mazzuchelli, que decideix fer-se càrrec del taller d’art dramàtic de l’escola, que està en hores baixes. Com a primera obra, el professor escollirà el musical rock Spring awakening, centrat en el despertar sexual d’un grup de nois i noies de l’Alemanya del segle XIX. L’elecció no serà ben rebuda per tots els habitants del petit poble on viuen els estudiants que l’han d’interpretar.

El drama, que compta amb el productor del musical Hamilton, un dels grans èxits actuals de Broadway, intentarà recuperar l’esperit de Glee amb una història que parla de la capacitat d’inspiració del professorat. A part de Radnor, la sèrie, que s’estrena al març, té entre les seves protagonistes Shannon Purser, que es va fer popular gràcies al paper de Barb a Stranger things.

‘Heridas abiertas’

Amy Adams intenta sobreviure a una mare neuròtica

Alguns mitjans especialitzats asseguren que la minisèrie de la HBO es pot convertir en la nova Big little lies. Totes dues ficcions tenen més d’una similitud: comparteixen director, Jean-Marc Vallée, i totes dues es basen en una novel·la. En el cas d’ Heridas abiertas es tracta d’un llibre de Gilian Flynn, l’autora de Perduda, que explica la història de la periodista Camille Parker, que torna al seu poble natal per cobrir l’assassinat de dos preadolescents. A mesura que vagi descobrint més detalls de la vida de les víctimes s’hi sentirà més identificada. Durant l’estada al poble, la Camille haurà d’enfrontar-se als records de la mort de la seva germana i a la seva mare, una dona freda i manipuladora que viu obsessionada per la seva salut i la dels altres.

L’altre punt en comú de les dues ficcions és un repartiment estel·lar: Amy Adams, que es posa per primera vegada al capdavant d’una sèrie, està acompanyada per Patricia Clarkson, Chris Messina, Eliza Scanlen, Elizabeth Perkins i Matt Craven.

‘Maniac’

Emma Stone debuta en la ficció televisiva amb Cary Fukunaga

La guanyadora de l’Oscar a la millor actriu pel seu paper a La La Land, Emma Stone, aterra a les sèries de la mà de Netflix i de Cary Fukunaga, el responsable de la celebrada primera temporada de True detective. Maniac és un remake d’una comèdia negra noruega sobre un pacient d’un psiquiàtric que viu en el món imaginari dels seus somnis per escapar-se de la realitat. Tot i que la trama de la sèrie està envoltada de secretisme, durant el rodatge a Nova York s’ha pogut veure l’actriu principal amb una gran varietat de vestuari, des d’una disfressa que recorda El senyor dels anells o Joc de trons fins a estilismes dels anys 80.

A la sèrie, Stone es retroba amb Jonah Hill, amb qui ja va treballar a la pel·lícula Supersortits. El repartiment de la comèdia, que encara no té data d’estrena fixada, es completa amb Sally Field i Jemima Kirke, la Jessa de Girls.

‘The Chi’

Històries creuades als carrers més pobres de Chicago

Després de convertir-se en la primera dona afroamericana a guanyar l’Emmy a millor guionista, gràcies a Master of none, Lena Waithe s’aventura ara a crear la seva pròpia sèrie. The Chi, que es podrà veure a Showtime, explora el dia a dia d’un grup d’adolescents que viuen a la zona sud de Chicago, una de les més empobrides de la ciutat. Waithe ha assegurat que amb el seu debut com a creadora vol parlar del que “significa ser negre i humà, intentar sobreviure i tenir un somni”. “És cru, és real. No ho endolceixo”, explica Waithe, que és productora de la ficció al costat del raper Common.

‘Heathers’

Una sàtira de la vida als instituts nord-americans

La pel·lícula Heathers, coneguda a Espanya com a Escuela de jóvenes asesinos, va ser una de les primeres cintes en què va participar Winona Ryder. La comèdia, en la qual compartia protagonisme amb Christian Slater i Shannen Doherty, va contribuir a convertir-la en una icona dels anys 90 i està considerada una cinta de culte del gènere estudiantil. Ambientada en un institut, les Heathers eren un grup de noies odioses que acompanyaven la Veronica (Ryder), una de les noies més populars del centre Westerburg de Sherwood, a Ohio. La versió televisiva tindrà format d’antologia, amb 10 episodis, i cada temporada mostrarà un nou grup de noies. La intenció de la sèrie és anar més enllà de la reproducció fidedigna de la pel·lícula i centrar-se a satiritzar els estereotips de la vida adolescent.

‘The ballad of Buster Scruggs’

Els germans Coen es muden a Netflix per a la seva primera sèrie

Els directors d’ El gran Lebowski s’estrenen en les sèries amb una antologia sobre l’Oest americà. Dividida en sis episodis, la primera sèrie de Joel i Ethan Coen està protagonitzada per Tim Blake Nelson, que ja va treballar amb els cineastes a la pel·lícula O brother i que dona vida al Buster Scruggs del títol. A més de Blake Nelson també participen en aquesta ficció western James Franco i Zoe Kazan, dos actors que ja havien treballat plegats a la sèrie The deuce, de la HBO.