La quarta temporada de 'Black mirror' s'estrenarà el 29 de desembre

Els nous episodis de la sèrie d'antologia 'Black Mirror' veuran la llum el proper 29 de desembre, data en què Netflix els posarà a disposició dels seus usuaris. La ficció creada per Charlie Brooker, que en aquesta ocasió només ha escrit un dels guions de la nova temporada, és una reflexió, utilitzant elements de suspens, sobre la relació dels humans amb les tecnologies.

La nova temporada de 'Black Mirror', que com és habitual es composa d'episodis temàtics, ha comptat amb la participació de directors com Jodie Foster o Toby Haynes. La primera és la responsable del capítol 'Arkangel', en el qual l'actriu Rosemarie Dewitt interpreta una mare que faria qualsevol cosa per protegir la seva filla, com implantar-li un dispositiu. La resta d'episodis d'aquesta entrega es titulen 'Cocodrilo', 'Black Museum', 'Hang the dj', 'Cabeza de metal' i 'U.S.S. Callister'.

Després de dues primeres temporades d'èxit al canal britànic Channel 4, 'Black Mirror' va passar a emetre's a Netflix, que l'any 2015 va comprar la sèrie i en produeix les noves temporades.