Per què no puc veure el documental '1-O' a la web de TV3?

Veure a través del portal 3alacarta el documental '1-O', que TV3 va emetre aquest dimarts a la nit dins del 'Sense ficció' - amb rècord històric d'audiència- pot ser complicat per a alguns usuaris. El problema és el mateix que es va donar al juliol amb un altre 'hit' del 'Sense ficció', 'Las cloacas de Interior': TV3 només té drets per oferir aquest documental a Catalunya, però alguns dispositius, malgrat trobar-se en territori català, tenen la IP ubicada en altres punts de l'Estat, habitualment a Madrid.

“1-0” té drets de difusió digital a l'àmbit territorial de Catalunya durant 10 dies. Si no el pots veure des de Catalunya, pots consultar aquesta pàgina sobre les restriccions per àrea geogràfica. ℹ https://t.co/JzjlwmTIoi #1octubreTV3 @senseficcio — TV3.cat (@tv3cat) 9 de gener de 2018

Tal com va explicar la cadena a Twitter dimarts a la nit, just després que s'acabés l'emissió del documental, '1-O' -produït per Mediapro, igual que 'Las cloacas de Interior'- " té drets de difusió digital en l'àmbit territorial de Catalunya" -i només durant deu dies-. És a dir, TV3 només el pot oferir a través d'internet a aquells usuaris que el vulguin veure des de Catalunya, tot i que Mediapro no l'ha ofert, de moment, a cap altra cadena espanyola, segons ha reconegut aquest dimecres al matí el màxim responsable de la productora, Jaume Roures, en declaracions a 'El món a RAC1'.

"La política de negociació de drets digitals de TV3 intenta garantir la màxima difusió dels continguts, i sempre que es pot els vídeos estan disponibles a tot el món. Tot i això, en algunes ocasions alguns continguts estan restringits per geoblocatge a Espanya o a Catalunya", explica la cadena a la seva web, i continua: "Per poder fer aquest control, quan un usuari vol veure un vídeo, el servidor de vídeo de TV3 li demana al dispositiu de l'usuari on és, i en funció d'aquesta informació, li serveix contingut, si té drets, o li dona un missatge de 'contingut no disponible', si no en té".

Segons TV3, "a vegades, en continguts restringits geogràficament a Catalunya, alguns usuaris, tot i ser físicament a Catalunya, no poden veure el contingut", perquè " sovint la informació que donen alguns proveïdors d'accés a internet és errònia, i retornen una ubicació de fora de Catalunya, quan en realitat l'usuari hi és". Per resoldre aquest problema, la cadena proposa consultar, a través de la web http://www.iplocation.net/, " quina és la localització assignada pel proveïdor d’accés a internet" i, en cas que sigui incorrecta, "contactar amb el proveïdor d’accés a internet i sol·licitar que se li assigni una ubicació localitzada a Catalunya".

En qualsevol cas, Roures ha avançat que "segurament" Mediapro penjarà el treball a YouTube, tal com també va fer amb 'Las cloacas de Interior', per "fer l'exposició tan àmplia com es pugui" però "de manera seqüenciada". El màxim responsable de Mediapro ha revelat també a 'El món a RAC1' que la productora ha ofert el documental a dues cadenes internacionals i que estan "esperant resposta".