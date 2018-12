La ràdio valenciana reuneix 31.000 oients diaris

La ràdio À Punt complirà aquest dimarts un any d’emissió i ho farà després que el 29 de setembre completés una graella que havia estat confeccionada de manera transitòria des de la seva posada en marxa l’11 de desembre del 2018, quan el govern valencià i bona part de les formacions polítiques i organitzacions professionals reclamaven el retorn de la radiotelevisió valenciana al més aviat possible.

Després de quatre mesos d’emissions regulars i amb una graella ja competitiva, la ràdio autonòmica ha assolit una audiència mitjana de 31.000 oients diaris. Com és habitual, el moment de més seguiment de la cadena es produeix durant el cap de setmana, en concret, els dissabtes, quan l’emissora arriba als 88.000 seguidors. Per contra, de dilluns a divendres, l’audiència baixa fins als 22.000.

A la graella de la ràdio estrenada al setembre hi destaca l’aposta pels magazins, amb la suma de Pròxima parada, a la tarda, i Al ras, al matí. Igual que la televisió, la ràdio ha optat per l’emissió de dos grans magazins per poder abastar el màxim d’hores possibles amb una de les fórmules més equilibrades entre cost i rendibilitat.

Tal com reflecteixen les dades d’audiència, els caps de setmana estan protagonitzats pels esports amb retransmissions en què, a més del totpoderós futbol, s’inclouen programes temàtics sobre pilota, atletisme i esports d’aventura, i també música, amb espais com Col·lecció de vinils i De banda a banda.