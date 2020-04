Un rescat d''El País' a Pedro Sánchez queda al descobert

260x366

Una de les temptadores pomes que pengen de l’arbre d’internet és la que promet modificar un article ja publicat, cosa que el paper –per raons òbvies– no pot. Ara bé, això no vol dir que es puguin fer canvis sense deixar rastre. Confiar en la impunitat ha jugat una mala passada a El País. En la seva edició digital va publicar una peça titulada: "El govern va prendre la decisió de reiniciar l’activitat laboral sense consultar al seu comitè d’experts". Com que, exposat així, n’hi ha per agafar les torxes, algú devia decidir que calia aplicar dissolvent al titular. I, alehop!, al cap d’una estona deia: "La decisió del govern de reprendre part de l’activitat laboral genera dubtes entre alguns experts pels riscos". Part, alguns. Però l’adreça URL de la notícia, que es forma amb les paraules del titular original –tret que ho canviïs–, evidenciava encara que aquella innòcua cerveseta sense alcohol havia sigut abans una doble malta. I algú tenia les captures guardades.

El diari publicava aquest dissabte una peça interessant sobre els articles pagats que el govern andalús ha inserit en determinats diaris com El Mundo, Abc, El Confidencial, Libertad Digital o Ok Diario, entre d’altres. Es tracta de peces amb forma de notícia que en algunes ocasions no estan identificades com a tals. I que venen com a èxits de gestió coses que senzillament s’han anunciat. "Brutal reacció d’Andalusia davant del coronavirus: treu 1.600 respiradors, 26.000 llits i 1.400 sanitaris del no-res", deia una de les peces llepa –autollepa, de fet– d’ Ok Diario. És cert que diferenciar entre contingut editorial i publicitari és una de les higienes bàsiques de qualsevol mitjà. Però també caldria debatre sobre si un canvi tan brusc de titular s’hauria d’advertir al lector, ni que sigui per deferència als que ja l’han comentat.